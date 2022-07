Tinder, Happn : avoir un iPhone vous rend plus attractif de 82 % !

D'après une étude menée par le site MoneySuperMarket, afficher du matériel Apple comme un iPhone dans ses photos visibles sur les applis de rencontre augmente drastiquement les chances de matchs supplémentaires.

Si les utilisateurs d'iPhone sont de véritables dangers au volant comme l'a avancé cette récente étude, posséder un iPhone ou du matériel Apple vous rend visiblement plus attractif sur les sites et applis de rencontres comme Tinder, Happn ou Meetic.

C'est en tout cas ce que révèle la dernière étude menée par le site MoneySuperMarket. En effet, le site a mené une expérience sur diverses applications de rencontres basées sur le swipe entre mars et juin 2022. Dans le cadre de cette étude, des personnes ont créé des profils de rencontre identiques dans différentes villes de 14 pays, avec pour seule différence la marque et les produits figurant sur les photos.

Quand les marques vous rendent plus sexy sur Tinder

L'objectif étant de déterminer si la présence d'une marque ou d'un appareil spécifique sur une photo permettait d'augmenter le nombre de matchs supplémentaires. Lors de cette expérience, le site a fourni aux participants de nombreux appareils parmi :

l'iPhone 13 Pro

l'iPhone SE

l'Apple Watch Series 6

des AirPods 2

le Fitbit Versa

les Galaxy S21 Ultra et S22 Ultra

le Beats Solo 3

le Google Pixel 6 Pro

la Samsung Galaxy Watch 4

le Sony Xperia 1 III

le OnePlus 9 Pro

le Oppo Find X5 Pro

le Huawei Mate 40 Pro

le BlackBerry Key2 LE

S'afficher avec un iPhone vous rend bien plus attractif

Les chiffres parlent d'eux-même : les photos de profil avec un iPhone ont généré la plus forte augmentation des matchs, à hauteur de 82 %, par rapport à des photos sans apparition du célèbre smartphone d'Apple. La conclusion reste la même pour d'autres appareils de la marque à la pomme, avec une hausse des matchs de 76 % avec une Apple Watch au poignet et de 64% avec des AirPods 2 aux oreilles.

La Fibit Versa (32 %) et le S21 Ultra (19%) viennent compléter le TOP 5 des appareils au “pouvoir d'attraction” le plus élevé. Visiblement et c'est un fait assez amusant (ou effrayant à vous de voir), s'afficher avec un smartphone Sony (-11%-), OnePlus (-18%), Oppo (-22%) et Huawei (-24%) peut nuire gravement à vos chances de succès sur les applications de rencontres.

Notez que le site MoneySuperMarket a également mené un test sur le ressenti des utilisateurs concernant la qualité des selfies. Le principe est simple : le site a demandé à 1000 utilisateurs de choisir leur selfie préféré. Pour l'occasion, les participants ont pris trois clichés identiques avec trois appareils différents, à savoir le Pixel 6 Pro de Google, l'iPhone 13 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra. Ici, c'est Google qui obtient la palme, puisque 44% des utilisateurs interrogés ont préféré les selfies capturées via le dernier smartphone de la firme de Mountain View.