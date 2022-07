TikTok : vous pouvez désormais activer ou désactiver les sous-titres sur toutes les vidéos

TikTok permet désormais aux utilisateurs de l’application d’activer ou de désactiver les sous-titres sur toutes les vidéos du réseau social. La plateforme ajoute également des nouvelles langues de traduction.

TikTok ne traverse actuellement pas sa période la plus calme et la plus riche en termes de bonnes nouvelles. Le célèbre réseau social chinois est dans une sale affaire de justice avec les États-Unis pour une affaire de vol de données personnelles. Et la plateforme a également dû retirer in extremis une mise à jour polémique en Europe, après s'être notamment attirée les foudres des autorités de défense de la vie privée. Quoi qu'il en soit, TikTok tente tant bien que mal de garder le cap.

Le réseau social vient d'ailleurs de dévoiler une nouveauté importante au niveau des sous-titres de ses vidéos. TikTok permet en effet désormais à tous ses utilisateurs de regarder plus facilement des vidéos avec des sous-titres qui sont générés automatiquement. Le réseau social chinois vient de l’annoncer dans une note officielle. Il faut savoir que cette fonctionnalité était déjà présente sur le réseau social depuis l’année dernière. Mais celle-ci présentait plusieurs lacunes.

Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres de toutes les vidéos TikTok

La fonctionnalité de sous-titrage en place obligeait par exemple les créateurs de vidéos TikTok à activer les sous-titres générés automatiquement sur leur vidéo avant de la publier. La disponibilité de ces sous-titres dépendait alors entièrement du fait que le créateur de la vidéo n’oubliait pas de les activer. Si un créateur avait le malheur d’oublier d’activer les sous-titres, il n’y avait donc aucun moyen de les ajouter après la publication. La seule solution pour corriger le problème était alors de supprimer la publication et de tout recommencer.

Ce système était particulièrement embêtant pour les utilisateurs sourds ou malentendants, qui devaient régulièrement demander aux créateurs de contenus de la plateforme de bien activer les sous-titres pour chaque vidéo. TikTok a donc décidé de régler tout cela en publiant une mise à jour qui ajoute la possibilité pour les utilisateurs d’activer eux-mêmes les sous-titres. Pour toutes les vidéos de la plateforme. À noter que TikTok étend cette fonctionnalité sur les légendes des vidéos et les descriptions, qui pourront elles aussi être traduites automatiquement. Les sous-titres automatiques et les traductions seront initialement disponibles en anglais, portugais, allemand, indonésien, italien, coréen, mandarin, espagnol et turc.

