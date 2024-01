Messenger et Instagram vont mieux protéger les enfants contre les messages indésirés

Meta vient d’annoncer de nouvelles mesures sur Messenger et Instagram qui permettra e mieux protéger les utilisateurs mineurs. Par défaut, les enfants ne recevront désormais plus aucun message d’un adulte qu’ils ne connaissent pas. De leur côté, les parents gagnent plus de contrôle sur la supervision de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Ces derniers temps, Meta semble prendre particulièrement à cœur la protection des enfants sur ses réseaux sociaux. Il faut dire que l’entreprise a été épinglée à de très nombreuses reprises sur le sujet ces dernières années, ce qui explique qu’elle cherche désormais à faire amende honorable. Il y a quelques jours notamment, le groupe a introduit de nouvelles restrictions permettant d’éviter que les enfants tombent par hasard sur du contenu sensible.

Meta s’attaque désormais à ses messageries, haut lieu de danger pour les enfants qui risquent constamment de recevoir des messages non sollicités. La firme avait déjà fait en sorte que les utilisateurs majeurs n’aient plus le droit de contacter les mineurs qui ne les suivent pas sur les réseaux sociaux. Dorénavant et par défaut, les enfants ne recevront plus aucun message de la part d’inconnus. En outre, la société prépare également une fonctionnalité qui permettra de repérer les contenus inappropriés dans les messages, à l’instar d’iMessage.

Les parents pourront mieux surveiller leurs enfants sur Messenger et Instagram

Les enfants auront toutefois la possibilité de désactiver cette option depuis leurs paramètres. Fort heureusement, Meta va également inclure une fonctionnalité qui aidera les parents à mieux superviser leurs enfants sur les réseaux sociaux. À ce jour, Instagram prévient ces derniers dès lors que l’utilisateur mineur effectue un changement sur son compte.

À partir de maintenant, certains paramètres seront protégés et devront obtenir l’aval du superviseur pour être modifiés. Bonne nouvelle, cela inclut notamment le paramètre qui protège les enfants contre les messages non sollicités d’inconnus. Ces changements seront applicables sur les comptes d’utilisateurs de moins de 16 ans ou 18 ans, en fonction de la législation dans chaque pays.

