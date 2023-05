TikTok, Twitter : les réseaux sociaux seraient dangereux pour le cerveau des enfants, selon cette étude

L'US Surgeon General, l'autorité de santé publique américaine, vient de publier une nouvelle étude portant sur les dangers des réseaux sociaux sur le développement du cerveau et la santé mentale des enfants.

Depuis plusieurs années maintenant, on ne compte plus les études pointant du doigt les effets néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs, particulièrement les enfants. En janvier 2021, deux institutions britanniques ont mis en lumière les dangers que représentent TikTok, Twitter et consorts sur le bien-être des adolescents.

Et justement, l'US Surgeon General, l'autorité de santé publique américaine, a décidé de tirer à son tour la sonnette d'alarme. Dans ce nouveau rapport, Vivek Murthy, chef de l'US Surgeon General, met en exergue les conséquences catastrophiques que peuvent avoir les réseaux sociaux sur le développement du cerveau des plus jeunes.

Un manque de sécurité pour les plus jeunes

Via cette étude de plusieurs pages, le scientifique blâme d'abord le manque de sécurité sur les différents réseaux, notamment pour les enfants et les adolescents. “Quasiment tous les adolescents aux Etats-Unis utilisent les réseaux sociaux, et pour l'instant, nous n'avons pas encore assez de preuves pour conclure que l'expérience est assez sécurisée pour eux, surtout à un stade aussi vulnérable de développement du cerveau, émotionnel et social”, écrit-il.

Selon lui, une utilisation trop importante des réseaux sociaux à ces jeunes âges peut aboutir à de nombreux problèmes :

troubles comportementaux

problèmes alimentaires

dépression

image de soi écornée

mémoire défaillante

difficultés pour se concentrer

Comme le précise le rapport, 46% des adolescents sondés et âgés entre 13 et 17 ans disent se sentir moins bien dans leur peau à cause des réseaux sociaux. Les soucis listés précédemment peuvent avoir des conséquences dramatiques, jusqu'au suicide dans les cas les plus graves.

Les réseaux sociaux ne sont pas à bannir totalement

Malgré tout, l'US Surgeon General ne milite pas pour la disparition pure et simple des réseaux sociaux. Pour l'institution, Snapchat, TikTok ou encore Twitter peuvent également apporter certains bienfaits au développement de l'enfant : espace d'expression personnelle, possibilité de créer et maintenir des amitiés en ligne, discussions d'autour d'un même centre d'intérêt, etc.

En outre, l'organisme américain estime que les réseaux sociaux peuvent être un allié précieux pour les minorités : “Des études montrent que les réseaux sociaux peuvent soutenir la santé mentale et le bien-être des personnes LGBTQ+ et des autres minorités en permettant des connexions et soutiens entre pairs”. Pour rappel, une étude publiée ce lundi a prouvé que 8 Français à 10 considèrent que les réseaux sociaux sont un danger pour notre société.