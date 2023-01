TikTok intègre un nouveau système de détection des contenus “borderline”

En ce début d'année 2023, TikTok a tenu à faire un point sur ses différents systèmes utilisés pour filtrer les contenus à caractère sexuel, qu'ils soient explicites, suggestifs ou bien “borderline”. Le réseau social annonce notamment l'intégration d'un nouveau modèle capable d'identifier automatiquement ce type de contenus.

Alors que le destin de TikTok aux Etats-Unis est des plus incertains, le réseau social a tenu à débuter cette année 2023 en faisant un point sur sa politique concernant la nudité, les contenus sexuellement explicites ou encore les contenus “borderline” et suggestifs.

En 2022, l'entreprise a perfectionné ses modèles d'apprentissage automatique afin d'améliorer leur cohérence et leur précision dans la détection des contenus sexuellement explicites, suggestifs et “borderline”, ou limites si vous préférez dans la langue de Molière.

Le but étant d'identifier les vidéos qui ne violent pas nécessairement les directives communautaires du réseau social, mais qui peuvent choquer ou ne pas convenir à un public plus jeune. Or, TikTok vient donc d'annoncer le lancement de sa prochaine itération de son modèle de détection de contenus.

TikTok améliore ses systèmes de détection des contenus “borderline”

Grâce aux progrès réalisés, TikTok espère pouvoir proposer une expérience plus appropriée et plus confortable pour les titulaires de comptes adolescents. L'entreprise précise par ailleurs qu'elle a “empêché des comptes adolescents de visionner plus d'un million de vidéos ouvertement suggestives sur le plan sexuel” lors des 30 derniers jours.

Dans ce même communiqué, TikTok annonce avoir signé un partenariat avec StopNCII.org, un outil en ligne gratuit conçu pour soutenir les victimes d'abus d'images intimes partagées sur le net sans leur consentement. Cette collaboration permettra non seulement d'apporter un meilleur soutien aux victimes, mais aussi d'empêcher automatiquement la publication sur notre plateforme de contenus identifiés dans le cadre de cet accord.

Concluons par un volet dédié aux créateurs. TikTok explique avoir mis en place des contrôles d'audience pour permettre aux créateurs de limiter l'accès à leur contenu aux comptes de plus de 18 ans sur LIVE en 2022. Or, cette fonctionnalité va être déployée au niveau mondial lors des prochaines semaines. “Notre objectif a toujours été de faire en sorte que notre communauté, en particulier les adolescents sur notre plateforme, vivent une expérience sûre, positive et joyeuse lorsqu'ils viennent sur TikTok”, assure l'application.