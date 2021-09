TikTok dépasse pour la 1re fois de son histoire YouTube

Les utilisateurs de TikTok passent désormais plus de temps chaque mois à regarder du contenu que les utilisateurs de YouTube, selon un rapport de la société d'analyse d'applications App Annie.

Selon la société de surveillance des applications App Annie, les utilisateurs américains et britanniques passeraient davantage de temps sur TikTok sur YouTube. Ces utilisateurs de TikTok auraient donc des niveaux d'engagement plus élevés et passeraient plus de temps dans l'application que sur YouTube.

En effet, aux États-Unis, l'application de ByteDance a dépassé YouTube pour la première fois en août de l'année dernière et, en juin 2021, ses utilisateurs ont regardé plus de 24 heures de contenu par mois, contre 22 heures et 40 minutes sur la plateforme vidéo de Google. Au Royaume-Uni, TikTok aurait dépassé YouTube en mai de l'année dernière et ses utilisateurs regarderaient désormais près de 26 heures de contenu par mois, contre moins de 16 heures sur YouTube.

TikTok veut la peau de YouTube

Selon App Annie, TikTok a également continué à dominer le marché mondial des applications sur les appareils Android et iOS en ce qui concerne le nombre de téléchargements au cours du premier semestre de l'année. En effet, le mois dernier, nous avions annoncé que TikTok avait enregistré plus de 660 millions de téléchargements sur l'App Store d'Apple et Google Play, ce qui en fait l'application vidéo la plus populaire de l'année, au niveau mondial. TikTok avait d’ailleurs aussi dépassé Facebook en 2020, devenant l’application la plus téléchargée.

TikTok a “bouleversé le paysage de la diffusion en continu et des réseaux sociaux“, a déclaré la société de surveillance. Les nouvelles données publiées aujourd'hui pourraient expliquer en grande partie pourquoi YouTube a essayé de riposter en intégrant une nouvelle fonctionnalité nommée YouTube Shorts, le concurrent de TikTok.

Cependant, pour l’instant, YouTube conserve la première place pour le temps global passé sur les applications, et non par utilisateur. En effet, la plateforme de Google compte plus d'utilisateurs que TikTok, avec environ deux milliards d'utilisateurs mensuels. En comparaison, TikTok en compte environ 700 millions.

Il faut noter que les données proviennent de téléphones Android et ne tiennent pas compte de la base d'utilisateurs ou de l'audience en Chine, le marché d'origine de TikTok. Par conséquent, il se pourrait bien que les utilisateurs de TikTok soient finalement beaucoup plus nombreux et actifs que ne le sont ceux de YouTube, puisque l’application de Google n’est presque pas utilisée en Chine.

Source : App Annie