TikTok est accusé de collecter les données de millions d’enfants

TikTok est accusé d'avoir collecté les données personnelles de millions d'enfants, dont les numéros de téléphone, les vidéos et les données biométriques, dans une plainte déposée au Royaume-Uni. Le réseau social n'aurait pas obtenu l'accord explicite des mineurs avant d'aspirer leurs informations. ByteDance risque de devoir verser des dommages et intérêts aux adolescents concernés. Le groupe chinois s'est fermement défendu.

Anne Longfield, militante pour les droits de l'enfant et ancienne commissaire à l'enfance du Royaume-Uni vient de déposer une plainte contre TikTok “au nom de millions d'enfants dont les données ont été illégalement saisies et transférées à des tiers inconnus à des fins lucratives”. Les données sont, sans grande surprise, exploitées à des fins publicitaires, détaille la plainte sur un site web dédié.

Le réseau social, qui compte 800 millions d'utilisateurs actifs quotidien, aurait sciemment recueilli les données sensibles de 3,5 millions d'enfants britanniques. Parmi les données aspirées par TikTok, on trouve la date de naissance, l'adresse mail, le numéro de téléphone, les photos et vidéos partagées, la géolocalisation du smartphone, la biographie rédigée par l'usager, l’orientation sexuelle, les contenus visionnés et l'historique de navigation. Enfin, le réseau social recueille aussi les données biométriques liées au capteur d'empreintes digitales ou à la reconnaissance faciale du smartphone.

TikTok cache “quelque chose de sinistre”

De facto, ByteDance, maison mère de TikTok, aurait enfreint les clauses du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, en vigueur en Europe depuis 2018. Avant de s'emparer des données, la plateforme n'aurait pas demandé l'accord explicite des enfants. La plainte affirme que TikTok a “trompé les parents sur le degré d'exposition des informations privées de leurs enfants lorsqu'ils utilisent l'application”.

“TikTok est une plate-forme de médias sociaux extrêmement populaire qui a aidé les enfants à rester en contact avec leurs amis pendant une année incroyablement difficile. Cependant, derrière les chansons amusantes et les défis de danse se cache quelque chose de beaucoup plus sinistre” estime Anne Longfield, interrogée par nos confrères de la BBC.

Le groupe chinois s'est rapidement défendu dans un communiqué : “la vie privée et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok et nous avons mis des politiques, des processus et des technologies robustes en place pour aider à protéger tous les utilisateurs, et nos utilisateurs adolescents en particulier. Nous pensons que ces revendications manquent de mérite et avons l'intention de défendre vigoureusement contre l'action en justice”.

En cas de victoire devant les tribunaux britanniques, ByteDance pourrait devoir verser des milliers de livres sterlings de dommages et intérêts aux enfants concernés. Cette action en justice n'est pas un isolé. Une class action américaine accuse notamment TikTok de collecter de vaste quantités de données personnelles avant de les envoyer en Chine à l'intention du gouvernement.

Source : BBC