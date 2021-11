Instagram : des abonnements payants en préparation ?

D'après plusieurs cabinets d'analyses, Instagram va lancer prochainement des abonnements payants qui permettra aux utilisateurs d'accéder à du contenu exclusif produit par leurs créateurs préférés. Avec ce système, le réseau social souhaite également soutenir davantage les instagrameurs, tout en diversifiant ses sources de revenus.

Le succès des plateformes comme Patreons ou OnlyFans a prouvé que les utilisateurs apprécient le fait de pouvoir soutenir leurs créateurs de contenus préférés. De fait, certains réseaux sociaux veulent reprendre cette idée, à l'image de Twitter qui vient de lancer Super Follow. Ce service permet aux utilisateurs d'augmenter leurs revenus en proposant des contenus exclusifs réservés uniquement aux abonnés.

En début d'année, Instagram a fait savoir qu'elle était intéressée par ce système. Or et comme nous l'apprennent les cabinets d'analyses Sensor Tower et Apptopia, le réseau social pourrait lancer très prochainement des abonnements payants. En effet, l'application iOS d'Instagram a été mise à jour aux États-Unis et au passage, la description de l'appli a été modifiée sur l'App Store.

Dans l'onglet dédié aux achats in-app, les analystes ont trouvé plusieurs références à des “abonnements Instagram” dont les prix varient entre 0,99 $ et 4,99 $. Rappelons que ces changements opérés dans l'App Store annoncent régulièrement de nouvelles fonctionnalités à venir. Ce fut le cas par exemple pour Twitter Blue, la nouvelle formule payante de Twitter.

Des abonnements pour plus de revenus, pour Instagram comme pour les créateurs

Pour l'heure, Instagram n'a pas officialisé l'existence de ces formules d'abonnement. Néanmoins, il y a fort à parier que le réseau social cherche avec ses abonnements une nouvelle façon de diversifier ses revenus tout en permettant aux utilisateurs de soutenir davantage leurs créateurs de contenus préférés. Généralement, Instagram teste ses nouvelles fonctionnalités auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs, avant de les proposer à tout le monde.

Pour rappel, le leaker et reverse engineer Alessandro Paluzzi avait découvert durant l'été 2021 qu'Instagram préparait une nouvelle fonctionnalité qui pourrait justement être comprise avec ces abonnements. Baptisée “Exclusives Stories”, elle permettrait aux fans d'accéder à des stories exclusives moyennant un abonnement payant. Les utilisateurs profiteraient également de divers bonus supplémentaire, comme des badges spéciaux et un accès à des lives fermés au public par exemple.

Déjà en juin dernier, le PDG d'Instagram Adam Mosseri évoquait la stratégie de monétisation de l'entreprise. Les paiements par abonnement faisaient partie des options retenues par le responsable. “J'aime ces produits parce qu'ils permettent aux créateurs d'avoir une relation directe avec leurs fans, ce qui, à mon avis, est probablement plus durable et plus prévisible à long terme”, a-t-il déclaré.

Source : TechCrunch