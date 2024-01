Threads rattrape enfin son retard sur X (Twitter) en améliorant la recherche de posts

Dans une récente mise à jour, Threads a rajouté un filtre bien pratique dans sa section recherche, qui permet d’afficher les résultats par ordre chronologique. De cette manière, les posts récents apparaîtront en premier, ce qui facilitera énormément la tâche des utilisateurs qui souhaitent s’informer sur une actualité récente. De quoi se rapprocher du système de recherche très précis de X (Twitter).

Vous faites peut-être partie des milliers de Français qui se sont rués sur Threads à son lancement en Europe le mois dernier. La nouvelle alternative à X (Twitter), courtoisie de Meta, a en effet séduit de nombreux internautes ne serait-ce que parce que, justement, ce n’est pas X. Malgré tous les bons côtés que cela entraîne, cela signifie également, du fait de la jeunesse de Threads, que certaines fonctionnalités très pratiques de X ne sont pas encore présentes sur le réseau social.

La section recherche, notamment, est particulièrement aride. Depuis son lancement, Threads n’affiche que les posts les plus populaires lorsque l’on tape un mot en particulier. A contrario, X donne accès à une multitude de filtres (langage, date de publication, compte associé, etc.) jusqu’à atteindre le paroxysme de la précision. De son côté, Adam Mosseri, patron d’Instagram et de Threads, s’est longtemps opposé à l’ajout d’une recherche chronologique, arguant que celle-ci profiterait aux bots et autres arnaques.

Threads améliore enfin sa section recherche

Finalement, via une récente mise à jour de son application, le réseau social a fini par succomber à la tentation. Depuis aujourd’hui, les utilisateurs peuvent appliquer un filtre chronologique dans leurs recherches, qui permettra d’afficher les résultats les plus récents en premier. Pour cela, il suffit d’appuyer sur l’icône en forme de loupe, puis sur le menu déroulant en haut de l’écran jusqu’à enfin sélectionner l’option Récents.

Il est possible à tout moment de revenir en arrière en sélectionnant l’option Top, qui affichera les résultats les plus populaires. À partir de maintenant, il sera donc beaucoup plus simple de suivre en temps réel une actualité, à l’instar de X, simplement en tapant un mot-clé dans la barre de recherche. Le fonctionnement est d’ailleurs similaire pour les tags, les équivalents des hashtags sur le réseau social. À l’heure actuelle, la fonctionnalité est uniquement disponible sur iPhone.

