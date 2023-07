Threads : attention à cette copie frauduleuse de l’application, elle en veut à votre argent

Le nouveau réseau social de Meta pour concurrencer Twitter, Threads, n'est pas encore disponible en Europe. Pourtant une copie dangereuse circule déjà sur l'App Store français, avec à la clé des factures salées pour les utilisateurs.

Il a fallu 4 jours pour que Threads dépasse les 100 millions d'utilisateurs. Et pas beaucoup plus pour qu'une société peu scrupuleuse mette en ligne une copie de l'application sur l'App Store. Son nom : Threads for Insta. Développée par SocialKit LTD, elle ne cache pas son but qui est de vous soutirer de l'argent, moyennant un système d'abonnement expliqué dans sa description.

Le studio n'en est pas à son premier coup d'essai. On peut voir sur sa page App Store une copie de ChatGPT cette fois, sobrement intitulée “ChatGP”. Le principe est exactement le même : après une période d'essai gratuite, l'abonnement est enclenché automatiquement, à raison de 2,99 € par semaine, 29,99 € par mois ou 89,99 € pour un an, soit disant pour “débloquer toutes les fonctionnalités”.

Distinguer la vraie application Threads de sa copie frauduleuse

Heureusement pour les utilisateurs, il est assez facile de distinguer la copie de l'original avec un peu de vigilance. Sans parler du fait que vous ne devriez même pas pouvoir trouver Threads (la vraie) dans l'App Store français pour le moment, le logo de sa copie n'est pas le même. C'est un arobase sur fond en dégradé rappelant les couleurs d'Instagram, quand le véritable logo est sur fond noir.

Les fonctionnalités sont également différentes. Sur les captures d'écrans, on voit que la fausse application Threads propose des fils (les fameux “Threads”) générés par de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas de l'officielle. Malgré ces différences, certaines personnes confirment en commentaires être tombées dans le piège, avec parfois une facture de 89,99 € à régler. Seule solution pour éviter ça : annuler la période d'essai au moins 24 heures avant son renouvellement.

La vigilance est donc de mise quand on cherche à installer une application, puisque visiblement même les contrôles effectués par Apple avant publication dans le Store n'ont pas suffit à arrêter SocialKit LTD et ses copies d'applis populaires.

Si vous voulez savoir ce que vaut l'application originale en attendant une sortie officielle, jetez un œil à notre test de Threads, le rival de Twitter.

Source : Comment Ça Marche