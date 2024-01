Une étude réalisée par Data.ai révèle l'ampleur du temps passé par les Français sur leurs smartphones et l'évolution des moeurs depuis 2020. Cependant, la France reste encore en dessous de la moyenne mondiale d'utilisation quotidienne des téléphones.

L'ère numérique continue de s'ancrer dans notre quotidien, avec des consommateurs passant des heures record sur leurs smartphones. En 2023, le temps global passé sur ces appareils a atteint un impressionnant total de 2500 milliards d'heures. Cette tendance est encore plus prononcée lorsque l'on considère que les smartphones ont désormais dépassé les PC en termes de temps passé en ligne. Ils deviennent l'outil de navigation internet privilégié pour la majorité des utilisateurs.

Bien sûr, ce nombre d'heures est atteint parce que la pénétration du smartphone est de plus en plus importante. Plus de 55% de la population mondiale possède un téléphone intelligent. Voilà qui explique en partie cette mesure. Mais pas entièrement : le nombre d'heures par jour est également en progression. A tel point que cela soulève des questions sanitaire concernant la dépendance aux smartphones, un sujet de plus en plus discuté à travers le monde. Cette réflexion sur l'utilisation des smartphones nous amène à explorer plus profondément le cas spécifique des Français et leur rapport aux écrans.

L'emprise des smartphones sur les Français

En France, les utilisateurs de smartphones ont passé en moyenne 3,6 heures par jour sur leur appareil en 2023, selon les données de Data.ai. En considérant qu'un adulte moyen est éveillé pendant environ 16 heures par jour, cette durée représente environ 22,5%, soit presque un quart du temps éveillé par personne. Ce chiffre montre une légère baisse par rapport à l'année précédente, où la moyenne était de 3,9 heures par jour, mais il reste tout de même important. Il souligne aussi le rôle central de ces téléphones dans la vie quotidienne des Français. Comparé à d'autres pays européens, comme l'Espagne et l'Italie (3,6 et 3,7h respectivement), ces moyennes sont similaires, révélant une tendance commune dans l'utilisation des smartphones à travers l'Europe.

Au niveau mondial, la tendance est encore plus marquée. L'étude révèle que, dans l'ensemble, les utilisateurs de smartphones à travers le monde passent en moyenne plus de 5 heures par jour sur leur appareil, une augmentation de 6% par rapport à 2022. Des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande et l'Argentine présentent des moyennes supérieures, dépassant parfois 6 heures par jour. Ceci représente plus d’un tiers de leur temps éveillé ! Ces statistiques reflètent non seulement la prévalence mondiale des smartphones, mais soulèvent également des questions importantes sur les implications de cette utilisation prolongée pour la santé et le bien-être. Retrouvez plus de chiffres dans l'étude complète.

The State of Mobile 2024 report has landed! 🌏 Ready to take a trip around the world of mobile? Get your copy now 👉https://t.co/gyTUUbnSFy #mobile #mobileapp #stateofmobile2024 #trends2024 pic.twitter.com/mql7ECJVgq — data.ai (@dataai) January 10, 2024

Source : Data.ai