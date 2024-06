The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur console Nintendo Switch est proposé en précommande à un prix intéressant. Annoncé pour la fin du mois de septembre 2024, le nouveau jeu vidéo très attendu par les fans de la saga peut être obtenu sous la barre des 45 euros.

Juste avant l'été 2024, Nintendo avait annoncé le prochain jeu Zelda au cours d'une conférence Nintendo Direct. Alors que sa sortie en France est prévue pour le 26 septembre prochain, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Switch fait l'objet d'une précommande intéressante sur le site Carrefour.

En effet, le nouvel opus de la saga Zelda qui sera disponible sur les Switch, Switch Lite et Switch OLED peut être précommandé à exactement 44,49 euros, ce qui correspond au tarif le plus bas constaté jusqu'à présent. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison en drive Carrefour.

Dans cette lignée du remake de Link's Awakening sorti en 2019, les joueurs seront invités à faire appel à la sagesse de la princesse Zelda afin de sauver le royaume d'Hyrule. Les gamers auront l'occasion de faire équipe avec la mystérieuse fée Tri et d'utiliser les pouvoirs du sceptre de Tri pour apprendre comment créer des reproductions, aussi appelées échos, de toutes sortes de choses.