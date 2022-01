The Afterparty : découvrez gratuitement la nouvelle série déjantée d’Apple TV+

The Afterparty est la toute nouvelle série phare de la plateforme Apple TV+. Dotée d’un concept unique, elle veut vous prendre dans ses filets en vous offrant gratuitement son premier épisode. Il est en effet disponible dans son intégralité sur Youtube.

Apple TV+ est en train de se faire une spécialité : les comédies aussi réussies qu’originales. Après Mythic Quest et Ted Lasso, la plateforme d’Apple lance son nouveau concept : The Afterparty.

Il s’agit d’une série dotée d’un concept unique (nous allons y revenir). Si vous n’êtes pas abonné au service, Apple cherche à vous convaincre de passer à la caisse en diffusant son premier épisode gratuitement sur Youtube. Si vous voulez la suite, il faudra payer.

The Afterparty, une série au concept novateur

The Afterparty est une série créée par Phil Lord et Christopher Miller, duo à l’œuvre derrière le reboot de 21 Jump Street, de The Last Man on Earth, de La Grande Aventure Lego ou encore de l’excellent Spider-Man Into the Spider-Verse.

Le concept est aussi simple que génial : un meurtre est commis lors d’une réunion d’anciens élèves d’une école. L’enquêtrice doit alors interroger tous les suspects. Chaque épisode suit les points de vue des gens présents à la soirée. Plus encore, le genre change à chaque fois selon celui qui raconte les événements. Nous passons d’une comédie romantique à une série d’action en passant par le thriller, etc. Le premier épisode n’est donc qu’un tout petit aperçu de ce que The Afterparty a à proposer.

La série est diffusée sur Apple TV+ au rythme d’un épisode par semaine. Nous en sommes actuellement au troisième et il y en aura huit au total. Pour l’instant, l’opération Youtube semble porter ses fruits. Ce premier épisode gratuit compte en effet plus de 1,5 million de vues.

Pour rappel, il n’y a pas besoin d’avoir de produits Apple pour profiter d’Apple TV+, le service étant aussi bien disponible sur navigateur que sur certaines smartTV. La plateforme compte des séries de qualité, comme Mythic Quest et Ted Lasso (déjà mentionnées), mais aussi See, Invasion ou encore Fondation. L’abonnement coûte 5 euros par mois.