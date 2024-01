Halo saison 2 : la chute de Reach s’annonce grandiose dans ce nouveau trailer épique

La saison 2 de Halo est dans moins d'un mois, et Paramount Plus vient de révéler la dernière bande-annonce de la saison. Celle-ci clarifie enfin la chronologie de la série avec les événements du jeu.

La nouvelle saison de la série Halo approche à grands pas, puisque les deux premiers épisodes seront diffusés le 8 février sur Paramount+. Comme on peut le voir dans un nouveau trailer explosif, Master Chief se prépare à mener son équipe de Spartans dans une nouvelle guerre contre l’Alliance Covenante.

La bande-annonce dépeint la chute de Reach, que les fans de Halo connaissent bien, et montre déjà énormément de scènes d’action avec Master Chief affrontant des Elites maniant des épées à énergie, une arme emblématique des jeux. Il semble qu’on aura même droit à des batailles spatiales, une excellente nouvelle.

Halo 2 arrive d’ici un petit mois sur Paramount+

Les amateurs de Halo auront déjà vécu cette histoire dans Halo : Reach en 2010, et les vrais mordus de Halo l'auront lue dans le roman d'Eric Nylund, The Fall of Reach. Cependant, comme la série Paramount+ se déroule dans sa propre continuité, on peut s'attendre à une version très différente de l'histoire.

« À la suite d'un événement choquant sur une planète désolée, John (le Master Chief) ne peut se défaire du sentiment que sa guerre est sur le point de changer et risque tout pour prouver ce que personne d'autre ne veut croire – que le Covenant se prépare à attaquer le plus grand bastion de l'humanité », peut-on lire dans le synopsis. « Alors que la galaxie est au bord du gouffre, John se lance dans un voyage pour trouver la clé du salut de l'humanité, ou de son extinction : le Halo ».

Au niveau de la production, David Weiner a remplacé Steven Kane, qui a dirigé la saison 1, à la tête de la série Halo. Schreiber est rejoint par des visages de retour comme Natascha McElhone dans le rôle du Docteur Halsey, Jen Taylor dans celui de Cortana, Bokeem Woodbine dans celui de Soren-066, Shabana Azmi dans celui de l'Amiral Margaret Parangosky, Yerin Ha dans celui de Kwan Ha, Charlie Murphy dans celui de Makee, et Olive Gray dans celui du Commandant Miranda Keyes.