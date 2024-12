Test Asus TUF Gaming A14 : un PC de jeu aussi petit que déséquilibré

Sommaire Prix et disponibilité

Un design qui se la joue « industriel »

Un écran bien calibré

Un PC à la puissance déséquilibrée

Un logiciel gaming classique, mais efficace

Alors, on achète ?

Commentaires

L’Asus TUF Gaming A14 est un ordinateur portable qui veut allier deux mondes : celui de l’ultra-mobilité avec son écran 14 pouces et celui du gaming grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce RTX. Un PC dédié à ceux qui veulent jouer partout, tout le temps, mais aussi aux créateurs qui ont besoin de puissance. Bonne pioche ?

En ce qui concerne le gaming chez Asus, on connait surtout la gamme ROG. Le constructeur taïwanais en propose toutefois une autre, nommée TUF. Il s’agit de PC moins chers, qui n’embarquent pas les dernières technologies ROG, mais qui restent dotés de caractéristiques solides taillées pour le jeu. Celui que nous testons aujourd’hui se nomme l’Asus TUF Gaming A14.

L’A14 est un produit qui mise sur deux axes pour séduire. Ses performances tout d’abord, avec la présence d’un processeur AMD Ryzen 9 et d’une carte graphique Nvidia. Sa mobilité ensuite, le PC étant équipé d’un écran de 14 pouces seulement. Bref, une machine conçue pour jouer partout et être transportée facilement.

Reste à savoir si la mayonnaise prend. Asus réussit-il à proposer une expérience cohérente à un prix juste ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

L’Asus TUF A14 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Il est disponible en plusieurs versions. La moins onéreuse (Ryzen 7 8845HS, RTX 4050) est affichée à 1699 euros. Celle que nous testons aujourd’hui dispose d’un processeur Ryzen AI 9 HX, de 16 Go de RAM et d’une RTX 4050. Elle est vendue à 1899 euros. Un prix élevé compte tenu de la fiche technique, mais qui pourrait se justifier par l’écran ou encore le soin apporté à la finition.

Asus TUF Gaming A14 2024 Ecran IPS LCD 14 pouces

2560 x 1600 pixels

165 Hz Dimensions 31,1 x 22,7 x 1,99 cm Poids 1,46 kg CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique 1x jack audio 3.5mm

1x HDMI 2.1

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C prenant en charge DisplayPort

1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort / power delivery (data speed up to 40Gbps)

1x card reader (microSD) (UHS-II)

Prix 1899 euros

Un design qui se la joue « industriel »

Les TUF ont toujours adopté un petit côté « industriel » dans leur design. Une manière pour Asus d’apporter un peu de personnalité à une gamme qui vit dans l’ombre des ROG. Ce TUF A14 reste dans cette droite lignée.

Cela se traduit par un châssis mêlant plastique et aluminium, mais aussi par des lignes anguleuses, des grilles d’aérations bien mises en évidence et même des wallpapers (par défaut) qui jouent sur cet aspect. On aime particulièrement le capot arrière en métal (gris uniquement), passe partout et qui a l’avantage de ne pas trop être sujet aux traces de doigts ni aux micro rayures. Petit détail sympa, quatre LEDs sont présentes sur la charnière, et renseignent sur l’utilisation ou le niveau de batterie restant.

Le gros atout du TUF A14, c’est évidemment son format qui le rapproche presque d’un ultra-portable. Il le doit notamment à sa petite dalle de 14 pouces, taille réduite pour un PC de jeu. Avec ses dimensions de 31,1 x 22,7 x 1,99 cm et son poids de 1,45 kilo, il peut se transporter facilement dans un sac. En revanche, il faudra aussi se coltiner le chargeur de 500 grammes. Mais pour un PC de jeu, il reste très mobile.

La petitesse du PC n’est pas un frein pour une connectique complète. Sur les tranches, nous trouvons un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux ports 3.2 Gen 2 Type-C (dont un Power Delivery), un lecteur de cartes microSD, un port Jack et un port de charge. Bref, de quoi brancher le nécessaire, comme un écran externe, un clavier ou une souris. C’est quand même bien pour un PC de jeu.

Les claviers, ça n’a jamais été le point fort d’Asus. L’Asus TUF A14 ne fait pas de miracle, avec une sensation peu agréable, que ce soit à l’écriture ou en jeu. Si on apprécie la course adéquate des touches, on déplore leur mollesse, qui nous donne l’impression de taper sur du flan. Ce n’est pas catastrophique, mais nous avons déjà vu bien mieux ailleurs.

On note plusieurs choses intéressantes sur ce clavier. Comme un rétroéclairage, blanc uniquement, personnalisable via le logiciel embarqué Armoury Crate qui permet d’ajouter des effets sympathiques. On aime aussi la présence de quatre touches dédiées au volume, au micro et à Armoury Crate. Pratique pour régler le son rapidement. Format 14 pouces oblige, il n’y a pas de pavé numérique. Enfin, le trackpad, bien centré et large, répond correctement, mais sera rapidement désactivé au profit d’une vraie souris.

Enfin, parlons de la partie écran. Elle se caractérise par sa taille, peu commune pour un PC de jeu. Au-delà de ça, tout est en ordre, avec un ratio écran/façade à 85 % et la présence d’une webcam en 1080p sur le bord supérieur. Cette dernière est compatible Windows Hello, mais ne se montre pas vraiment convaincante pour le déverrouillage. C’est bien simple, elle a peiné à nous reconnaître tout au long de notre test, malgré des réajustements constants. Pénible, à tel point que nous avons fini par utiliser le bon vieux code à quatre chiffres pour accéder à notre TUF.

L’Asus TUF A14 a ses défauts, comme un clavier peu confortable ou encore un capteur biométrique aux fraises, mais il reste tout de même un PC agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. On peut par exemple saluer sa partie visuelle sobre, sa connectique aussi complète que pratique mais aussi et surtout son format mini, qui le ferait presque passer pour un ultra-portable. Bref, c’est une machine au design cohérent, mais pas parfait. Reste maintenant à voir ce qu’elle a techniquement dans le ventre.

Un écran bien calibré

L’Asus TUF A14 est équipé d’un écran IPS LCD de 14 pouces d’une définition de 2560 x 1600 (dit 2,5K) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Une dalle qui, sur le papier, est très classique, mais adaptée à un usage gaming. Sa plus grosse particularité, c’est évidemment sa taille de 14 pouces, soit une diagonale similaire à celle de la grande majorité des ultra-portables. Il est vrai que les PC gaming de petite taille font leur retour sur le marché, et ce TUF entre complètement dans cette catégorie.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont corrects, mais loin d’être parfaits. Nous avons mesuré un contraste à 1200 :1, ce qui est acceptable, mais pas optimal. Dans les scènes sombres, la lisibilité peut parfois être difficile dans les jeux, mais nous avons vu bien pire. La luminosité maximale de l’écran est, pour sa part, de 460 cd/m², ce qui n’est pas fou, mais la chose est contrebalancée par un bon traitement des reflets. Travailler ou jouer sur une terrasse l’été est envisageable, à condition de faire attention aux contre-jours.

La température des couleurs est idéale, à 6700K, soit proche des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, le TUF ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. On apprécie également un respect des couleurs, avec un Delta E moyen à 2 (en-dessous de 3 étant bon). On note juste un écart maximal de 4 au niveau des bleus, mais rien de dramatique. Ces mesures ont été prises dans le mode par défaut. Plusieurs profils d’écrans sont disponibles dans le logiciel Armoury Crate afin d’ajuster la calibration. Le mode Vivid, par exemple, propose une colorimétrie plus impactante, avec des couleurs fluos. Le mode FPS/RTS sous sature les couleurs et le mode Cinéma baisse la température pour réduire la fatigue visuelle. Bref, Asus a fait du bon travail avec sa dalle, même si l’IPS ne fait pas de miracle, notamment au niveau du contraste.

Côté audio, le tableau est moins brillant. Les hauts-parleurs sont situés à la pire place possible. Sous le châssis, à l’avant. Le son est ainsi propulsé sur les côtés, et non vers le joueur. En plus de cela, on déplore un son déséquilibré qui manque cruellement de médiums et de bas médiums, ce qui rend l’écoute peu agréable. Mieux vaut donc opter pour un casque quand on lance une partie.

Un PC à la puissance déséquilibrée

Lorsqu’on regarde la fiche technique de notre TUF A14, la première chose qui saute aux yeux est le déséquilibre entre le CPU et le GPU. L’ordinateur est équipé d’un processeur Ryzen AI 9HX 370, l’un des plus puissants actuellement, qui est accompagné par une très modeste Nvidia GeForce RTX 4050. Précisons qu’Asus propose d’autres configurations, avec un Ryzen 7 8845HS (de la génération précédente) ou une RTX 4060, déjà plus solide.

Sans surprise, le Ryzen 9 fait partie des processeurs plus puissants du marché, mais ne signe pas un écart incroyable avec la concurrence ou la génération précédente. C’est surtout dans le multicœurs que le CPU excelle. De fait, le TUF A14 peut faire tourner des logiciels très gourmands sans aucun souci. Idéal pour ceux qui font du montage vidéo, photo, de la décompression à grande échelle ou encore qui se servent de très lourdes feuilles de calcul. Le NPU de 50 TOPS permet aussi d’utiliser les logiciels IA rapidement, comme PhotoShop.

Niveau GPU, c’est un peu plus compliqué. La modeste RTX 4050 ne fait pas de miracles, ce qui est un peu dommage pour un PC dédié au gaming. Nous avons lancé un panel de jeux en définition native (la plus susceptible d’être utilisée), avec les graphismes poussés au maximum, et les aides de Nvidia (DLSS 2, génération d’images) activées. Comme on peut le voir, seuls deux jeux dépassent les 30 i/s, et pas un seul les 60 i/s. La contre-performance patente d'Alan Wake 2 s'explique par le Path Tracing, technologie extrêmement gourmande et pas du tout adaptée aux cartes peu puissantes. La solution pour gagner en fluidité ? Faire des sacrifices dans les paramètres, désactiver le ray-tracing/path-tracing ou jouer en 1080p, ce qui est un peu dommage avec cette dalle. Qu’on se le dise : acheter cette config pour du gaming est une erreur. Mieux vaut se tourner vers celle dotée d’une 4060. La 4050 conviendra à ceux qui ne jouent qu’à des titres très peu gourmands, ou aux créateurs qui ont simplement besoin d’un coup de pouce graphique.

Le TUF A14 gère très bien sa chauffe et son bruit. Vu les performances modestes du GPU, nous n’en attendions pas moins. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, en jeu par exemple, il évacue l’air chaud via la grille située derrière la dalle. C’est un emplacement idéal pour ne pas gêner l’utilisateur. Sur les images thermiques, on remarque une pointe à 50 degrés sur la surface du châssis, entre le clavier et l’écran, soit un endroit qui ne dérange en rien. L’avant du clavier, où le joueur pose son poignet, reste frais. Une ingénierie maîtrisée, donc. La nuisance sonore est acceptable, avec une pointe mesurée à 49 décibels. On l’entend souffler, mais ce n’est pas assourdissant.

Un PC gamer n’est pas conçu pour offrir une grande autonomie. Le TUF A14 permet tout de même de travailler sereinement sans le brancher. Lors de notre test de lecture vidéo (streaming sur Edge, écran réglé à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé), nous dépassons les 6h30 avant de tomber en rade. C’est acceptable pour ce type de PC. En usage bureautique, nous sommes plus autour des 5 heures. Pas de quoi tenir une journée, mais assez pour travailler un peu à l’extérieur.

Un logiciel gaming classique, mais efficace

L’Asus TUF A14 est évidemment équipé de Windows 11, qui s’accompagne de plusieurs logiciels préinstallés. Si on aura tôt fait de supprimer cette immondice de McAfee que les constructeurs s'obstinentà nous imposer, on pourra en revanche utiliser la suite logicielle d’Asus. On peut ainsi compter sur CapCut, dédié au montage, MyAsus, mais surtout Armoury Crate.

ArmouryCrate c’est le logiciel gaming de la marque, conçu en premier lieu pour les produits ROG mais parfaitement adaptés aux TUF. Il permet, nous l’avons dit, de régler le calibrage d’écran, mais aussi les performances du processeur, l’éclairage du clavier ou encore de gérer sa bibliothèque de jeux. C’est classique, un peu vieillot dans le design, mais efficace et pratique. A noter qu’on peut y accéder via la touche dédiée, située au-dessus du clavier.

A lire aussi – Ce PC portable propose un design révolutionnaire, mais qu’en est-il des performances ? Notre test de l’Asus Zenbook S16

Alors, on achète ?

L’Asus TUF A14 est un PC qui pourrait être intéressant… dans sa configuration dotée d’une RTX 4060. Si notre modèle de test (RTX4050) est techniquement bon, que ce soit au niveau de l’écran, de la gestion de la chauffe ou de la connectique, son manque cruel de puissance en jeu le pénalise, et le fait presque sortir du giron des PC gaming. A quoi bon opter pour ce modèle s’il est difficile d’atteindre les 60 i/s sur les derniers jeux AAA ? Qui plus est un modèle qui atteint les 1900 euros ?

Si on met de côté le prix trop élevé, cet Asus TUF A14 pourrait convenir aux créateurs qui ont besoin d’un petit coup de pouce graphique. Les joueurs, surtout exigeants, devront passer leur chemin. Il y a mieux pour moins cher. La vérité, ce que nous ne comprenons pas trop pourquoi Asus propose cette configuration, totalement déséquilibrée entre le Ryzen 9 et la RTX 4050, surtout à ce tarif. Pourquoi ne pas avoir opté pour un CPU moins onéreux ?

En résumé, un beau châssis et une finition convaincante, mais une partie technique qui peine à convaincre. Dommage.