Acer lâche les chevaux avec son Predator Helios 18P AI, un PC gaming qui veut mettre dans le vent les ténors du marché

La gamme Predator d’Acer se dote d’une nouvelle machine phare : le Predator Helios 18P AI. Un PC portable gamer qui veut titiller les ténors du marché sur le segment du 18 pouces haute performance. On a pu le prendre en main.

Le segment du PC Gamer de 18 pouces a pris de l’importance ces dernières années, et Acer veut s’y faire une place. Pour cela, la marque a dévoilé son nouveau Predator Helios 18P AI à l’IFA. Un ordinateur portable de jeu qui ne fait aucun compromis, que ce soit sur l’écran, la taille ou la performance.

Côtés caractéristiques techniques, pas de grosses surprises. Acer a choisi un processeur Intel Ultra 9 285HX avec une carte graphique Nvidia (jusqu’à la RTX 5090 pour la plus grosse config). Pour le stockage, 6 To au maximum. L’écran, pour sa part, affiche une belle taille de 18 pouces. Il s’agit d’une dalle MiniLED (pas d’OLED, dommage) 4K 120 Hz. Un PC conçu pour ceux qui recherchent le confort graphique plus que les performances pour la compétition. Grosse particularité du produit : la présence de deux ports Thunderbolt 5.

Acer Predator Helios 18P AI Ecran MiniLED 18" 4K 120Hz CPU Intel Core Ultra 9 285HX GPU RTX 5090 au max RAM 192 Go de RAM EEC au max Mémoire interne SSD PCIe Gen 5 6 To au max Connectique - 2x Thunderbolt 5

- 3 x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x Jack 3.5 mm

- lecteur de carte SD

- Port de charge OS Windows 11 Dimensions 401 x 308 x 29 mm Poids 3,5 kg Prix A partir de 4999 euros

Le Predator Helios 18P AI ne veut faire aucun compromis

Nous avons pu prendre rapidement en main le Predator et nous devons dire que le PC séduit. Il s’agit d’une machine aux finitions impeccables, avec un appendice arrière rétroéclairé du plus bel effet. Seule déception : le fait que l’air soit évacué par les côtés. Dommage, car cela peut représenter une gêne quand on joue avec une souris. Nous verrons tout cela lors du test. Prix conseillé de la bête : 4999 euros. Quand même !

Pour ceux qui ne veulent pas mettre autant (et on les comprend), Acer propose une alternative avec ses Nitro V16 et V16s. Ecrans 16 pouces (FHD+ ou QHD+), Intel Ultra 9 270H, RTX 5070 et 2 To de mémoire max, ils représentent un bon rapport qualité/prix. La différence entre les deux modèles ne réside pas dans les specs, mais dans les finitions. Le 16S dispose d’un châssis entièrement en métal, d’une épaisseur moindre et de la possibilité de personnaliser toutes les LEDs du clavier, ce qui n’est pas le cas sur le modèle classique. Nous avons pu les prendre en main et il est vrai que le 16S offre des finitions intéressantes, avec un visuel sobre et passe partout.

L’Acer Nitro V 16 sera vendu à partir de 1299 euros tandis que le modèle V 16S à partir de 1399 euros. Des prix très intéressants.