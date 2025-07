Motorola est à quelque jours de lancer le smartphone pliable le plus brillant de 2025

Motorola doit annoncer le 5 août 2025 une édition spéciale de son smartphone pliable Raz en collaboration avec le bijoutier Swarovski. Et selon les fuites des visuels officiels, on peut déjà dire que ça brille très fort.

Motorola fait une petite surprise très strass avec le lancement, imminent, d'une variante du Razr 60 que nous avions testé – relooké en collaboration avec Swarovski. La rumeur d'une collaboration avec le bijoutier planait dans l'air depuis quelques semaines – avant que Motorola ne le confirme officiellement.

Or, jusqu'ici, il n'y avait aucune image de ce modèle. Mais des rendus officiels qui semblent avoir échappé des équipes de la marque, nous en donnent enfin un aperçu à moins d'une semaine du grand reveal – puisque l'on sait que l'officialisation aura lieu le 5 août 2025.

Oh que ça brille : voici un premier aperçu du Razr “Ice Blue” de Motorola et Swarovski

On trouve donc de façon assez prévisible des brillants qui parsèment le casing de cette édition spéciale, qui porterait le nom de “Ice Blue”. Un nouveau formage des pièces en métal lui donnent un aspect presque molletonné. Reste qu'il y a une déception pour ceux qui voudraient non seulement le look, mais aussi les performances les plus en pointe de la série.

Motorola fait en effet le choix de réserver cette édition à la variante la plus standard. Ce qui signifie, le même écran externe 3,6″, associé à une dalle pliable LTPO AMOLED de 6,9″ avec rafraichissement 120 Hz. Du côté de la puce, il faut se contenter d'une Mediatek Dimensity 7400X avec des options 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go du côté du stockage interne.

Ce choix discutable cache peut être un tarif assez intéressant pour ce type d'édition limitée. Mais il faudra attendre l'événement pour le confirmer. Des accessoires truffés de strass devraient être également présentés. Dont des écouteurs Motorola Buds. Autant dire qu'il y aura tout ce qu'il faut pour forcer les personnes alentour à porter des lunettes de soleil – lorsque vous serez paré de la panoplie complète.