Et si l’IA vous faisait perdre du temps au lieu d’en gagner ? Cette étude est sans appel

Les outils d’intelligence artificielle promettent de coder plus vite et plus facilement. Pourtant, une étude récente montre un résultat étonnant. Sur des projets réels, l’IA pourrait bien faire perdre du temps aux développeurs expérimentés.

Depuis plusieurs années, les entreprises vantent les mérites des outils d’IA pour gagner du temps. Ces solutions promettent de simplifier les tâches répétitives et d’améliorer la productivité. L’idée séduit, surtout dans un contexte où la rapidité et la livraison de nouvelles fonctionnalités sont des priorités. Beaucoup imaginent déjà que l'intelligence artificielle va remplacer certaines étapes du travail des développeurs, voire augmenter drastiquement leur vitesse.

Pourtant, une nouvelle étude menée par METR (Model Evaluation and Threat Research) révèle un constat surprenant. Sur 246 tâches réelles confiées à 16 développeurs open source expérimentés, les outils d’IA comme Cursor Pro ou Claude ont ralenti le travail au lieu de l’accélérer. Les développeurs ont terminé ces tâches 19 % plus lentement quand ils utilisaient l’intelligence artificielle. Avant l’étude, ils pensaient pourtant gagner jusqu’à 24 % de temps. Même après, ils restaient persuadés d’avoir été plus rapides, alors que les mesures prouvent le contraire.

L’IA ralentit les développeurs à cause du temps passé à vérifier et corriger le code généré

Les chercheurs expliquent que si l’intelligence artificielle réduit le temps passé à taper le code, elle oblige aussi à passer beaucoup de temps à vérifier, corriger ou compléter les suggestions générées. Les développeurs n’ont accepté que 44 % du code proposé sans modification.

La préparation des requêtes, les attentes pendant la génération et les vérifications minutieuses ont occupé une grande partie du temps, annulant tout gain possible. Cette situation contraste avec les promesses de certaines entreprises. Mark Zuckerberg a affirmé par exemple que l’IA de Meta pourrait bientôt remplacer une grande partie des développeurs humains et produire un code de « meilleure qualité » d’ici 2026.

Les auteurs estiment que ces résultats concernent surtout les environnements exigeants, où la qualité et les détails comptent. Sur des projets plus simples ou des tâches isolées, l’IA pourrait quand même offrir des avantages. Ils restent optimistes pour l’avenir : de nouvelles versions comme Claude 3.7 montrent déjà des progrès prometteurs. Pour l’instant, cette étude démontre que l’intelligence n’est pas toujours synonyme de gain de temps, surtout dans des contextes complexes et réels. Les développeurs devront donc rester prudents avant de tout confier à ces outils.