Le premier trailer de Stranger Things saison 5 est imminent, voici quand nous pourrions le voir

Des indices plus ou moins subtils pointent vers la diffusion du premier trailer de Stranger Things saison 5 sous peu. Voici quand nous pourrions y avoir droit. C'est très proche.

Les fans n'en peuvent plus. Depuis que la date de sortie de la saison 5 de Stranger Things a été communiquée, ils comptent les jours jusqu'à la diffusion du premier épisode. Il faut d'ailleurs plutôt parler “des” dates de sortie. L'ultime saison est prévue en 3 parties distinctes : les épisodes 1 à 4 le 25 novembre 2025, 5 à 7 le 26 décembre 2025, puis le 8e et dernier épisode le 1er janvier 2026. Cela ne change cependant rien au fait que l'attente est trop longue pour beaucoup.

Surtout que nous aurions dû voir la conclusion des aventures de Will, Lucas, Onze, Mike, Max, Dustin et les autres en 2024. Mais c'était sans compter sur la grève historique des scénaristes et acteurs hollywoodiens en 2023. C'est désormais du passé, et dans l'intervalle, les internautes se raccrochent à la moindre nouvelle qui peut les faire patienter. Ça tombe bien, le canal de diffusion officiel de Stranger Things sur Instagram vient de sortir d'un silence de presque 6 mois.

La 5e et dernière saison de Stranger Things va avoir doit à son premier trailer

Vendredi 11 juillet 2025 à 18h00, on peut lire le message suivant : “recherche de signal…” accompagné d'un émoji représentant une antenne satellite. S'en suit un autre message posté lundi 14 juillet 2025 à 17h00. Il dit, toujours précédé de l'émoji, “signal détecté : verrouillage à 7-1-6“. Pas besoin de plus pour enflammer la toile qui pense avoir compris la signification de ces chiffres : le premier trailer de Stranger Things saison 5 serait diffusé le mercredi 16 juillet 2025. L'écriture “7-1-6” désignant cette date dans le calendrier américain.

D'autres sont encore plus optimistes et affirment que la vidéo sera en ligne le 15 juillet 2025, jour de publication de cet article. Pourquoi ? Parce qu'il y a 9 ans jour pour jour, le premier épisode de Stranger Things était diffusé sur Netflix aux États-Unis. Ce serait donc l'occasion de célébrer cet anniversaire en marquant le coup. À ce stade, impossible de savoir qui a raison et qui a tort. Nous n'aurons pas à attendre bien longtemps pour le savoir, en espérant qu'au moins l'une des deux hypothèses se vérifiera.