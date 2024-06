Tesla veut rendre son Autopilot encore plus sportif grâce à ce nouveau mode de conduite

Elon Musk a récemment révélé l'ajout de nouveaux modes de conduite pour le système Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Cette annonce fait suite à des demandes d'utilisateurs qui souhaitent des options de conduite moins agressives. Cependant, la réponse de Musk a surpris en introduisant un mode “Hurry” (dépêche-toi).

La technologie de conduite autonome a fait des progrès impressionnants ces derniers temps. Tesla, avec son système Full Self-Driving (FSD), se positionne à la pointe de cette innovation. Cependant, malgré ses capacités avancées, le FSD n'est pas infaillible et peut parfois se retrouver en difficulté dans des situations complexes. On a pu voir des videos, dont la plus récente qui montre une Tesla Model 3 arrêtée dangereusement sur des rails de chemin de fer, nous dévoilant les limites actuelles du système.

Sur le même sujet – Tesla Cybertruck : on est monté à bord du pickup de l’espace, voici toutes nos impressions

Actuellement, Tesla propose trois modes de conduite pour le FSD : Chill, Average et Assertive – Calme, Moyen et Assertif -. Ils sont censés couvrir une large gamme de styles de conduite. Cependant, des utilisateurs estiment que même le premier mode est trop agressif, avec des accélérations rapides et des changements de voie soudains. En réponse à ces préoccupations, Elon Musk a annoncé l'introduction prochaine de trois nouveaux modes : Chill, Standard et Hurry – Dépêche-toi -.

Elon Musk annonce les nouveaux mode de conduite de l’autopilot

Le problème soulevé par les utilisateurs est que le mode Chill n'est pas suffisamment relaxant. Les conducteurs on rapporté à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux des situations où ce mode, censé être le moins agressif, se comporte de manière incohérente, alternant entre prudence excessive et comportement agressif. Cette incohérence peut créer des situations stressantes pour les conducteurs qui recherchent en ce mode, une conduite calme et prévisible.

A lire également – Tesla rappelle 125 000 voitures à cause d’un défaut de la ceinture de sécurité

En réponse à ces critiques, Musk a annoncé le mode “Hurry”, qui semble paradoxalement être une réponse à ceux cherchant une conduite encore plus rapide et agressive. Il pourrait être une simple requalification du mode Assertive actuel, mais Tesla n'a pas encore clarifié les différences exactes ni la date de déploiement de ces nouveautés.