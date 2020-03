Tesla vient de dépasser le million de voitures construites avec une Model Y

Le patron de Tesla Elon Musk vient d’annoncer sur Twitter que le millionième véhicule est sorti d’une usine du constructeur. Comme le relève le patron de la firme, il s’agit d’une Model Y rouge Ferrari. S’il a fallu un peu plus de 12 à Tesla pour vendre un million de voiture, le constructeur a déjà annoncé son objectif de livrer 500 000 véhicules électriques pour la seule année 2020.

Elon Musk vient de l’annoncer sur Twitter. 17 ans après la fondation de Tesla, et un peu plus de 12 ans après les premières livraisons du Tesla Roadster, le constructeur vient de construire son millionième véhicule. Le dirigeant félicite ses équipes dans un tweet accompagné de deux photos. La première est celle du véhicule « numéro 1 million » – une Model Y rouge Ferrari. Tesla place beaucoup d’espoirs dans cette nouvelle catégorie dans la gamme du constructeur.

Tesla vient en effet d’ouvrir une Gigafactory à Shanghai dédiée rien qu’à la production de ce véhicule, avec un objectif annuel de 250 000. En tout la firme a révélé qu’elle comptait vendre, sur la seule année 2020, 500 000 véhicules. Après des débuts difficiles, la croissance de Tesla semble donc bien décoller, et prend même des allures de croissance exponentielle. Pour la première fois de son histoire, le constructeur se paie même le luxe d’être en avance de plusieurs mois sur son calendrier de lancement de la Model Y.

Bien sûr, Tesla est encore loin de peser autant que des constructeurs plus établis comme les groupes Toyota ou Volkswagen, qui produisent chacun 10 millions de véhicules par an. Mais Tesla ne produit que des véhicules électriques, une catégorie qui a des perspectives énormes de croissance devant elle. Et la marque séduit – tout en gardant une capacité inouïe à marquer les esprits avec des lancements comme celui du Cybertruck dont la production démarrera dans le courant de l’année 2021.

Lire également : Tesla – une mise à jour booste l’autonomie de certaines Model S et X

Tesla anticipe dès en présent cet avenir radieux en multipliant le nombre d’usines dans le monde. Ainsi, en plus de la Gigafactory de Shanghai, Tesla se prépare à ouvrir une quatrième Gigafactory en Europe, près de Berlin.

Source : The Verge