Android Auto : Waze est enfin compatible avec l’interface Coolwalk, fini les bugs

Une excellente nouvelle attend les utilisateurs de Waze sur Android Auto. D’après plusieurs membres de Reddit, la dernière bêta de l’application GPS apporte enfin le support de la nouvelle interface Coolwalk du système d’exploitation pour voiture. Une mise à jour bienvenu après les récents bugs.

Voilà plusieurs mois que Coolwalk est disponible pour les utilisateurs d’Android Auto. La nouvelle interface du système d’exploitation se veut désormais plus moderne, mais également plus simple d’utilisation en offrant un accès plus rapide aux applications essentielles. Applications essentielles dont, pour de nombreux automobilistes, fait d’ailleurs parti Waze… qui n’est pourtant toujours pas compatible avec la dernière mise à jour.

En effet, malgré les efforts de Google pour proposer une version stable de l’application, celle-ci rencontre de gros bugs depuis le déploiement de Coolwalk. Les utilisateurs ont été nombreux à rapporter des problèmes de freezes intempestifs ainsi que d’autres soucis techniques. En bref, le support officiel de Coolwalk par Waze se fait attendre depuis bien longtemps, et la firme de Mountain View vient enfin de répondre à l’appel.

Waze sera bientôt compatible avec Coolwalk sur Android Auto pour tout le monde

Une fois n’est pas coutume, la bonne nouvelle nous vient tout droit de Reddit. Sur le forum, les internautes ont repéré un changement de taille dans la dernière bêta de Waze : l’application GPS fonctionne parfaitement avec l’interface Coolwalk. Aucun bug n’est à déplorer et, d’après les témoignages, cette dernière version a tout l’air d’être stable. En d’autres termes, ça commence à sentir très bon.

Sur le même sujet : Waze affiche enfin les bornes de recharge électriques, il était temps

Malheureusement, le programme bêta pour la dernière version de Waze est complet. Impossible donc pour le moment de tester par vous-même la mise à jour, il faudra attendre qu’elle soit déployée auprès du grand public. Avec un peu de chance, celle-ci ne devrait pas tarder. Une fois chose faite, les bugs devraient enfin disparaître et les utilisateurs pourront enfin profiter de Waze sur la dernière interface d’Android Auto. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant lorsque la mise à jour finale sera disponible.

Source : Reddit