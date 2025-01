Tesla rappelle plus de 200 000 voitures à cause d’un problème sur l’ordinateur de bord

Tesla fait face à un problème majeur sur ses véhicules récents : un court-circuit dans l’ordinateur de conduite autonome peut désactiver des fonctionnalités clés comme la caméra de recul ou la navigation. C’est plus de 200 000 voitures qui sont concernées par ce rappel aux États-Unis.

En décembre dernier, des inquiétudes avaient déjà été soulevées concernant des défaillances sur les ordinateurs de conduite autonome des véhicules Tesla. Selon une enquête d’Electrek, ces problèmes, apparus dès juillet 2024, seraient dus à des courts-circuits affectant les ordinateurs AI4.1, aussi connu sous le nom de HW4. Ce dysfonctionnement entraîne l’arrêt de nombreuses fonctionnalités essentielles comme le GPS, les caméras ou les systèmes de sécurité active. Aujourd’hui, le constructeur officialise un rappel massif de plus de 200 000 véhicules pour résoudre ce problème.

D’après Tesla, la défaillance se produit lors de l’allumage du véhicule, lorsque certains facteurs, comme des configurations logicielles spécifiques ou des températures froides, augmentent le risque de courant inverse. Ce phénomène peut court-circuiter les composants de l’ordinateur, entraînant la perte de fonctionnalités telles que la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques ou les estimations d’autonomie. En réponse, la société a commencé à déployer une mise à jour logicielle pour corriger ce défaut, tout en remplaçant les ordinateurs défectueux.

Ce rappel concerne les Model 3 et Model S des années modèles 2024-2025, ainsi que les Model Y et Model X de 2023-2025. Environ 239 382 véhicules équipés des ordinateurs AI4.1 sont touchés. Si Tesla a lancé une mise à jour logicielle pour modifier la séquence de mise sous tension et réduire le risque, elle poursuit également le remplacement des ordinateurs défaillants. Cependant, certains utilisateurs signalent des délais de plusieurs mois pour obtenir une nouvelle unité.

Outre les problèmes fonctionnels, cette défaillance pourrait avoir un impact sur la sécurité. Par exemple, la perte de la caméra de recul enfreint les normes américaines de sécurité routière (FMVSS 111). Tesla a signalé que 887 réclamations de garantie liées à ce problème avaient été déposées au 30 décembre 2024. Le constructeur continue d’enquêter pour identifier les voitures ayant été soumises à des conditions susceptibles d’aggraver le problème. Tous les remplacements nécessaires seront effectués gratuitement, assure le constructeur.

