Tesla : les ordinateurs de bord auraient un gros problème, même dans les nouvelles voitures

Une situation préoccupante se développe chez Tesla, alors que de nombreux propriétaires de véhicules neufs signalent des défaillances importantes de leur ordinateur de conduite autonome.

Selon une enquête approfondie menée par Electrek auprès de ses lecteurs, le problème serait lié à la nouvelle version de l'ordinateur embarqué HW4 (également connu sous le nom d'AI4). Les sources internes révèlent que ces ordinateurs, parfois désignés comme AI4.1, subissent des courts-circuits. L'une des causes potentielles serait liée à la batterie basse tension qui provoquerait un court-circuit pendant le processus de calibration des caméras.

Les défaillances se manifestent très rapidement, parfois après seulement quelques dizaines de kilomètres parcourus. Les conséquences sont importantes : les fonctionnalités de sécurité active, les caméras, le GPS, la navigation et même les estimations d'autonomie cessent de fonctionner.

Les ordinateurs de bord des Tesla seraient défaillants

L'ampleur du problème est considérable. Selon des sources internes, les véhicules assemblés ces derniers mois avec le nouvel ordinateur sont potentiellement affectés. Tesla reçoit actuellement un nombre élevé de plaintes, mais n'a toujours pas publié de bulletin de service à ce sujet.

Plus inquiétant encore, les sources affirment que Tesla demande à ses centres de service de minimiser les préoccupations liées à la sécurité pour éviter que les clients ne considèrent leurs nouvelles voitures comme inutilisables. Cette situation survient à un moment critique où l'entreprise tente d'atteindre un nombre record de livraisons pour éviter sa première baisse annuelle en dix ans.

La principale solution envisagée actuellement est le remplacement complet de l'ordinateur, bien que Tesla travaille également sur un correctif logiciel temporaire. Les centres de service sont débordés, repoussant les rendez-vous à l'année prochaine.

Il n'est pas clair si Tesla a signalé ce problème à la NHTSA, malgré le fait que la défaillance de la caméra de recul enfreint les réglementations fédérales de sécurité, ce qui devrait normalement déclencher un rappel. Il reste maintenant à voir comment Tesla va réagir à ce problème et si un avis de rappel va ou non être émis. On ne sait pas si une simple mise à jour sera ou non en mesure de corriger le tir, mais tout porte à croire aujourd’hui qu’il s’agit d’un problème de grande ampleur.

Source : Electrek