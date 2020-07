Tesla promet la conduite entièrement autonome d’ici la fin de l’année 2020

Le patron de Tesla a annoncé jeudi 8 juillet 2020 l’arrivée prochaine du « niveau 5 » permettant la conduite automatisée des véhicule en autonomie complète. Elon Musk estime que ces fonctionnalités seront lancées avant la fin de l’année 2020.

A en croire Elon Musk, la conduite entièrement autonome de niveau 5, c’est pour très bientôt. Lors d’une conférence sur l’intelligence artificielle, le patron de Tesla a en effet estimé « je suis extrêmement confiant sur l’arrivée du niveau 5, qui est en gros l’autonomie complète, et je pense que cela aura lieu très rapidement ».

Tesla : le service de robotaxi pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense…

Et l’entrepreneur d’ajouter : « je reste persuadé que nous disposerons des fonctionnalités de base pour une autonomie de niveau 5 cette année ». De quoi donc espérer l’arrivée de la conduite entièrement autonome sur certains modèles avant fin 2020.

Tesla est leader en la matière, et propose déjà depuis un certain temps une conduite partiellement autonome sur autoroute et depuis peu en ville. La conduite entièrement autonome de niveau 5 signifie que le véhicule peut essentiellement se conduire tout seul sans supervision ni intervention humaine.

Tesla prépare depuis des années l’atteinte de ce niveau d’autonomie. Et a déjà adapté certains véhicules comme les Model 3 à une utilisation très poussée de la conduite entièrement autonome. Ces voitures embarquent en effet une caméra de vidéosurveillance dans l’habitacle en vue du lancement d’un service de « robotaxi ».

Concrètement, les propriétaires de Model 3 pourraient à terme confier leur véhicule à un système de transport automatisé lorsqu’ils ne l’utilisent pas. Des passagers peuvent ainsi emprunter le véhicule pour se déplacer au moyen d’une application, comme si ils commandaient une course de VTC.

Des obstacles juridiques restent à franchir

En théorie, le véhicule devrait alors venir directement jusqu’à eux, et enchaîner avec une ou plusieurs autres courses une fois les passagers déposés. On ne sait pas, lorsque la technologie est disponible, où ce service sera inauguré. Bien sûr, il reste de nombreuses inconnues qui devraient ralentir le déploiement du service dans le monde.

D’abord et surtout parce qu’il faut que les pays acceptent de faire évoluer leur code de la route pour permettre la circulation de véhicules de manière entièrement autonome. Ensuite parce que le service concurrence les taxis (déjà malmenés par l’arrivée de services VTC) et les services de VTC eux-mêmes

Quand on voit la levée de boucliers qu’a provoqué l’arrivée de plateformes comme Uber chez les professionnels, on se dit que la partie ne sera vraiment pas facile pour un futur service de robotaxi… Reste que pour les propriétaires de véhicules compatibles, avoir une Tesla qui se conduit toute seule sera a minima un énorme gain de confort.

Source : Challenges