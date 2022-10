Tesla présente deux nouvelles peintures sublimes pour les Model Y exclusives à l’Europe

Tesla vient d'annoncer le lancement de nouvelles peintures disponibles en option pour les Model Y Grande Autonomie et Performance fabriqués à la Gigafactory de Berlin-Brandebourg. Baptisées Midnight Cherry Red et Gris Quicksilver, elles sont facturées respectivement 3000 et 3200 €.

Alors que Tesla vient d'annoncer des résultats financiers exceptionnels pour le 3e trimestre 2022, le constructeur ag confirmé le lancement de nouvelles peintures pour la Model Y. Baptisée Midnight Cherry Red (Rouge) et Quicksilver (Gris), ces nouveaux coloris plutôt sublimes sont produits au sein de la Gigafactory de Berlin-Brandebourg et se destinent uniquement aux Model Y Grande Autonomie et Performance fabriqués sur ce site.

Facturés respectivement à 3000 € et 3200 €, ces deux peintures sont réservées exclusivement à l'Europe et au Moyen-Orient. De quoi faire rager les clients outre-Atlantique. Précisons par ailleurs qu'elles remplacent le gris Nuit métallisé (1600 €) et le rouge Multicouches (2000 €), désormais disponibles uniquement sur le Model Y Propulsion.

Des peintures plus chères offrant des reflets uniques

D'après Tesla, l'atelier de peinture de la Gigafactory de Berlin tire parti d'une configuration unique. Il a visiblement été conçu pour concevoir et appliquer ces nouvelles peintures. “Au sein de cette cabine de vaporisation hautement automatisée, nous pouvons appliquer jusqu'à 13 couches de peinture, offrant une profondeur unique et une finition exceptionnelle”, détaille Tesla.

Comme le mentionne le constructeur, ces couches de peintures métallisées hautement pigmentées permettent d'obtenir des reflets changeants avec les courbes du véhicule. Selon la marque, les premières livraisons des Model Y avec le coloris Quicksilver sont annoncées pour la fin d'année 2022, tandis que celles avec le coloris Midnight Cherry Red ne débuteront pas avant début 2023. Rappelons que les Model Y Grande Autonomie et Performance sont disponibles en France sur la boutique officielle du constructeur aux prix respectifs de 64 990 € et de 69 990 €.

Souvenez-vous, en avril 2022, Tesla avait dévoilé les coulisses de la fabrication des Model Y dans la Gigafactory de Berlin. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir un impressionnant processus de fabrication presque intégralement automatisé. On y voit notamment la Giga Press, une énorme machine fabriquée par le groupe Idra en Italie chargée de mouler sous pression un alliage métallique en fusion à l'intérieur d'un moule réutilisable. Grâce à elle, Tesla est capable d'assembler les principaux éléments de la carrosserie des Model Y en quelques secondes seulement.