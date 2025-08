Tesla n’a pas oublié sa Roadster et prépare une technologie folle avec fonction « aspirateur »

La Roadster se fait attendre, mais Tesla semble vouloir lui offrir quelque chose d’aussi impressionnant que farfelu. Le genre d’invention qui pourrait littéralement… aspirer l’attention des amateurs de supercars.

Annoncée comme une révolution électrique, la Tesla Roadster a vu son lancement repoussé à plusieurs reprises. Ce modèle, présenté par Elon Musk comme la cerise sur le gâteau des projets de la marque, se fait toujours désirer. Mais comme pour rappeler qu’elle n’est pas oubliée, la marque semble lui préparer une surprise technique qui pourrait faire oublier ses retards.

Un brevet repéré par Teslarati révèle que la marque travaille sur un système inédit pour améliorer l’adhérence de la voiture. Le principe : générer un effet d’aspiration pour plaquer la Tesla Roadster au sol, même à basse vitesse. Inspirée de solutions utilisées en compétition, cette idée permettrait d’augmenter la stabilité et les performances, là où les dispositifs classiques comme les ailerons ne fonctionnent pleinement qu’à haute vitesse.

La Tesla Roadster pourrait coller à la route grâce à un énorme aspirateur

Cette approche rappelle les voitures légendaires comme la Chaparral 2J et la Brabham BT46B de Formule 1, toutes deux équipées de ventilateurs pour créer un vide sous la voiture. Plus récemment, la GMA T.50 a remis ce concept au goût du jour, avec un énorme ventilateur arrière capable d’augmenter l’appui et d’améliorer l’aérodynamique sur route. Tesla reprend cette inspiration mais l’adapte à une supercar électrique, en combinant de puissants ventilateurs et des jupes rétractables capables de s’ajuster automatiquement selon les conditions.

Reste une question un peu terre-à-terre : toute cette aspiration va aussi attirer sable, gravillons et autres débris présents sur la route. Et cet air chargé de poussière, il faudra bien le rejeter quelque part. Sur les côtés ? À l’arrière ? Sur la voiture qui vous suit ? La marque n’entre pas dans ces détails dans son brevet, mais la réalité pourrait être bien moins glamour que les schémas.

En mode appui fort, toutes les jupes se déploient pour sceller le dessous de la voiture, idéal pour la piste. Sur route, certaines se rétractent pour équilibrer confort et performance, pendant que les ventilateurs ajustent leur vitesse selon les données des capteurs et de la navigation. Si ce système atteint la production, il pourrait offrir à la Tesla Roadster une accélération et une tenue de route dignes de ses promesses initiales… à condition qu’elle finisse par sortir.