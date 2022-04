Tesla Model Y : un conducteur a été menacé avec un pistolet, la caméra a tout filmé

Un conducteur de Tesla Model Y est tombé sur un automobiliste très énervé. Après plusieurs insultes, l'homme l'a menacé avec un pistolet. La caméra de la voiture électrique a enregistré toute l'intercation. L'agresseur n'a visiblement pas apprécié le coup de klaxon de la Model Y.

Wham Baam Dangercam, une chaîne YouTube qui recense les vidéos insolites enregistrées par les caméras intégrées aux voitures Tesla, vient de partager une nouvelle séquence étonnante. La vidéo a été soumise par un internaute appelé Zack, qui conduit une Tesla Model Y.

Dans la séquence visible en fin d'article, on aperçoit la Model Y traverser une intersection dans une grande avenue de Los Angeles, en Californie. L'automobiliste passe devant une rue, d'où sort une Mercedes. Il s'agit d'un modèle ancien, probablement sorti dans les années 70.

La caméra de la Tesla Model Y montre un conducteur brandir un pistolet

Le conducteur de la Mercedes a sciemment grillé un feu rouge, coupant la route de la Model Y. Surpris par l'arrivée de la voiture, Zack a immédiatement klaxonné avant de dépasser le véhicule. La manoeuvre n'a pas été apprécié par l'autre automobiliste.

Pendant plusieurs centaines de mètres, les deux véhicules ont roulé côte à côte. Arrivés à un feu rouge, Zack s'est rendu compte que le conducteur de la Mercedes était en train de lui parler. Quand il s'est retourné vers l'individu, il a remarqué une arme à feu braqué sur lui.

Sur la vidéo enregistrée par la Tesla Model Y, on aperçoit distinctement l'homme sortir un pistolet et le diriger, sourire aux lèvres, vers Zack. L'arme à feu est rapidement rangée dans l'habitacle de la Mercedes, à l'abris des regards. L'individu a continué à échanger des insultes pendant quelques secondes. Dès que le feu est passé au vert, Zack a filé loin de la Mercedes.

D'après les informations de Wham Baam Dangercam, le propriétaire de la Tesla Model Y n'a pas souhaité déposé plainte auprès des forces de police. L'internaute estime qu'il est impossible de retrouver son agresseur car la vidéo ne montre pas la plaque d'immatriculation.

Ce n'est pas la première fois que les caméras des voitures Tesla enregistrent un fait divers. Fin 2020, une Tesla Model 3 a filmé l'agression de son propriétaire à proximité d'une borne de recharge en Espagne. Grâce à la vidéo, la police a rapidement pu interpeller l'agresseur.