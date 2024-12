Tesla Model Q : une voiture à moins de 30 000 dollars en préparation ?

Selon des informations rapportées suite à une réunion d'investisseurs avec Deutsche Bank, Tesla pourrait lancer un nouveau modèle particulièrement abordable dès le premier semestre 2025. Ce véhicule, qui serait baptisé Model Q, viserait un prix inférieur à 30 000 dollars.

D'après les sources présentes lors de cette réunion avec Travis Axelrod, responsable des relations investisseurs de Tesla, ce projet, connu en interne sous le nom de code « Redwood », marquerait l'entrée du constructeur américain sur le segment des voitures électriques accessibles.

Les caractéristiques techniques évoquées sont prometteuses : la Model Q serait construite sur une nouvelle plateforme similaire au Robotaxi, avec des dimensions réduites de 15 % par rapport à la Model 3, pour une longueur d'environ 3 988 mm. Plus important encore, elle serait 30 % plus légère et ses coûts de fabrication seraient réduits de moitié.

Quelle autonomie pour la prochaine Tesla abordable ?

Le véhicule serait équipé d'une batterie lithium-fer-phosphate, proposée en deux capacités : 53 kWh et 75 kWh. Des versions mono et double moteur seraient au programme, avec une autonomie qui pourrait atteindre 500 kilomètres. Il s’agirait là probablement de l’autonomie maximale, et non celle du modèle de base.

En Chine, où la production pourrait être assurée par la Gigafactory de Shanghai, le prix descenderait potentiellement jusqu'à 140 000 yuans, soit seulement 18 254 euros. Cette stratégie tarifaire placerait Tesla en concurrence directe avec la BYD Dolphin et la Volkswagen ID.3, deux modèles qui rencontrent un franc succès sur le marché chinois avec environ 20 000 ventes mensuelles combinées.

Si ces informations se confirment, ce nouveau modèle pourrait contribuer significativement à l'objectif de croissance de Tesla, estimé entre 20 et 30 % pour 2025. Pour référence, la Model 3, actuellement le modèle le plus accessible de la marque en Chine, est commercialisée à partir de 231 900 yuans (30120 €) après une récente baisse de prix.

Tesla n'a pour l'instant pas commenté officiellement ces informations. Il convient donc d'attendre une annonce officielle pour confirmer l'existence de ce projet qui pourrait marquer un tournant dans la stratégie du constructeur américain face à la concurrence croissante des constructeurs chinois et européens.