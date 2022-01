Tesla Model 3 et Model Y : autonomie en hausse pour l’une, en baisse pour l’autre

Nouvelle année, nouvelle fiche technique pour les Tesla Model 3 et Model Y, qui ont droit à plusieurs améliorations sans hausse de prix. L'autonomie s'en retrouve chamboulée, mais pas de la même manière selon les modèles.

Alors que la feuille de route des prochains produits Tesla est attendue pour le 26 janvier prochain (qui devrait nous en apprendre plus sur l'avenir des Cybertruck, Roadster et Semi), le constructeur dévoile la fiche technique des nouvelles versions des modèles déjà existants. Et le changement de spécifications techniques a un impact direct sur l'autonomie des véhicules.

La Tesla Model Y gagne en autonomie

La Tesla Model Y en sort gagnante. L'option Grande Autonomie améliore ses performances en cycle WLTP mixte avec une endurance qui atteint désormais les 533 kilomètres, contre 507 kilomètres auparavant. La voiture dans sa version jantes 19 pouces en profite également, passant de 538 à 565 kilomètres d'autonomie WLTP. La Model Y Performance n'est pas en reste avec une autonomie qui évolue de 480 à 514 kilomètres.

Le son de cloche est différent du côté de la Model 3, qui perd quelques kilomètres de moyenne dans sa version Grande Autonomie. Alors que 614 kilomètres étaient annoncés jusqu'ici, il faut maintenant se contenter de 602 kilomètres, ce qui ne change pas grand chose. Toute nouvelle commande effectuée à partir de maintenant concerne la nouvelle génération de ces véhicules. Model 3 comme Model Y, les prix n'ont pas évolué. Les livraisons sont prévues à partir de février pour la Model Y et de mai pour la Model 3.

Pour le reste, Tesla a incorporé une puce AMD Ryzen sur les Model 3 et Y en Europe pour remplacer celle d'Intel, comme c'est déjà le cas sur d'autres marchés, comme les États-Unis. Celle-ci est plus performante, mais aussi plus énergivore. Le fabricant a aussi uniformisé les batteries utilisées, qui proviennent toutes de chez LG et affichent une capacité de 79 kWh. Les deux références bénéficient par ailleurs d'un nouveau système audio, qui devrait être de meilleure qualité, et d’essuie-glaces chauffants. Le Model Y se pare quant à lui de verre feuilleté à l’arrière.

