La Telsa Model 3 et la Zoe électrique se sont très bien vendues en mars malgré le Covid-19

Les ventes de Tesla Model 3 et de Renault ZOE font du bien au marché de la voiture électrique. Malgré l’épidémie de Covid-19, le secteur a enregistré 5511 immatriculations supplémentaires de véhicules électriques.

Sans surprise, le marché de l’automobile souffre terriblement de l’épidémie de Coronavirus. Nous vous en parlions il y a quelques jours dans nos colonnes, les ventes de voitures en France ont chuté de 93% depuis le début du confinement en mars 2020. Les chiffres parlent d’eux-même, le marché a enregistré une baisse des immatriculations de 70% par rapport à mars 2019.

Et bien que toutes les énergies soient impactées par la pandémie et la limitation des déplacements, la voiture électrique fait un peu de résistance. Après des mois de janvier et février 2020 marqués par plus de 9000 immatriculations, le mois de mars affiche lui une baisse significative certes (5511 immatriculations enregistrées) mais brille par un taux de pénétration record de 8,8 %. D’après le site spécialisé Automobile Propre, c’est une performance historique en France.

Les Tesla Model 3 et Renault ZOE continuent de cartonner

Ce résultat s’explique par plusieurs facteurs à commencer par l’accélération des livraisons des véhicules électriques avant le changement du bonus accordé par l’Etat. En effet, désormais le bonus ne pourra être obtenu dans son intégralité (6000 €) qu’à condition que l’acheteur opte pour un véhicule 100% propre, dont la valeur ne dépasse pas 45 000 € TTC. L’aide est divisée par deux si le montant se situe entre 45 000 et 60 000 €.

Second facteur, les très bonnes performances de la Tesla Model 3 et de la Renault ZOE. D’après le CCFA, le Comité Français des Constructeurs d’Automobiles, la berline d’Elon Musk comptabilise 1385 immatriculations, ce qui représente ni plus ni moins que le quart des voitures électriques vendues durant mars 2020. De son côté, la citadine française a enregistré 1744 immatriculations, soit 32 % de parts de marché.

Un bon trimestre pour l’électrique

Comme le précisent nos confrères du site Automobile Propre, le bilan trimestriel du marché de la voiture électrique s’annonce plus que correcte, avec une progression de 145 % par rapport au premier trimestre 2019. Exactement 25 914 véhicules électriques ont trouvé preneur durant les trois premiers mois de 2020.

Cependant, le mois d’avril s’annonce catastrophique pour le marché automobile dans son ensemble. Plusieurs experts prédisent une chute des ventes de 90% si le confinement venait à être prolongé jusqu’en mai… Si tel est le cas, l’industrie automobile française sera marquée durablement.

