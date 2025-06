Tesla mise sur cette manœuvre désespérée pour sauver son Cybertruck

Le Cybertruck continue de décevoir, malgré les efforts de Tesla pour relancer l’intérêt. Une nouvelle offre financière vient s’ajouter à une série d’initiatives déjà mises en place. Le constructeur semble désormais prêt à tout pour écouler ses stocks.

Tesla enchaîne les revers. Ses ventes chutent fortement en Europe. Aux États-Unis, la demande s’affaiblit, et le marché chinois marque le pas. La concurrence s’intensifie, les marges s’érodent, et les anciens relais de croissance ne fonctionnent plus comme avant. Pour faire face, le constructeur multiplie les opérations spéciales. Réductions ciblées, offres de financement inhabituelles, essais gratuits… la marque semble tester toutes les pistes possibles pour relancer l’intérêt autour de ses véhicules électriques.

Tesla, confronté à la faible performance commerciale de son Cybertruck, intensifie ses efforts. Après les tests gratuits de 48 heures, les transferts d’options FSD offerts et des reprises pour les véhicules d’occasion, l’entreprise lance désormais un prêt à 0 % d’intérêt. Cette nouvelle opération, réservée aux modèles commandés avec l’option Full Self-Driving à 8 000 dollars (environ 7 400 €), équivaut à une réduction déguisée de près de 10 000 dollars (environ 9 250 euros).

Tesla tente d’écouler le Cybertruck avec un prêt sans intérêt

Le Cybertruck Dual Motor équipé du pack FSD est proposé à 88 000 dollars, soit environ 81 500 €. En supprimant les intérêts sur le financement, Tesla sacrifie environ 10 000 dollars par véhicule. Cette remise implicite témoigne d’un besoin urgent d’écouler le stock, estimé à plus de 3 700 unités aux États-Unis, pour une valeur dépassant les 300 millions de dollars. Malgré une attente initiale de plus d’un million de réservations, ce véhicule s’est vendu à seulement 40 000 exemplaires en 2024, loin des 250 000 unités prévues annuellement. Et la cadence chute encore en 2025.

En 2025, la situation s’aggrave encore. Le rythme de production a été réduit, les livraisons sont en baisse, et la décote à la revente atteint jusqu’à 39 %. Pour certains modèles haut de gamme vendus neufs autour de 92 000 € en 2023, Tesla ne propose aujourd’hui qu’entre 55 700 € et 60 200 € lors des reprises. Même les véhicules ayant moins de 10 000 km sont concernés. La version propulsion, pourtant plus accessible, peine aussi à convaincre. Entre les essais gratuits, les offres ciblées et les rabais déguisés, la marque mise désormais sur des stratégies d’urgence pour tenter de sauver son pick-up électrique, devenu un poids lourd commercial.