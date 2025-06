Tesla met enfin à jour ses Model S et X, mais certains choix font grincer des dents

Tesla vient de dévoiler une nouvelle version de ses deux modèles haut de gamme. Pourtant, les réactions ne sont pas au rendez-vous. Sur les réseaux, les critiques s’enchaînent, et certains parlent même de régression.

Le Model S et le Model X ont longtemps été les vitrines du savoir-faire Tesla. Mais depuis quelque temps, ces deux modèles souffrent face aux Model 3 et le nouveau Model Y, bien plus populaires. Le constructeur américain propose une nouvelle mise à jour pour 2026, censée relancer l’intérêt autour de ces véhicules premium. Pourtant, les retours sont loin d’être enthousiastes. Comme on l’a vu avec d’autres produits du constructeur récemment, les internautes ne se privent pas pour exprimer leur frustration, notamment sous les publications officielles du compte X de la marque.

Le fabricant a pourtant intégré quelques améliorations visibles. Tesla promet un meilleur confort de conduite grâce à une suspension retravaillée et des nouveaux silent-blocs. L’insonorisation est également améliorée avec un système de réduction active du bruit. À bord, les passagers bénéficient désormais d’un éclairage d’ambiance multicolore personnalisable, visible sur le tableau de bord, les portes et la console centrale. Un nouveau coloris extérieur, Frost Blue, est aussi proposé. Le Model X gagne légèrement en volume de chargement, atteignant 2 675 litres.

Le Model S débute désormais à 86 630 dollars (environ 81 000 €) avec une autonomie annoncée à 660 km. La version Plaid coûte 101 630 dollars (environ 95 000 €) pour 592 km, mais perd en vitesse maximale, limitée désormais à 240 km/h. Elle gagne aussi 12 kg. Le Model X commence à 91 630 dollars (environ 86 000 €) avec 566 km d’autonomie, et la version Plaid atteint 106 630 dollars (environ 100 000 €) pour 539 km. Il pèse désormais 83 kg de plus qu’avant. Tous ces modèles affichent un prix en hausse d’environ 5 000 dollars par rapport aux versions précédentes.

Malgré ces améliorations, beaucoup d’utilisateurs pointent un manque d’innovation. Les dernières technologies vues sur le Cybertruck, comme la direction by wire ou la batterie 800 V, ne sont pas intégrées. Le volant “yoke”, autrefois emblématique, est relégué au rang d’option payante à 1 000 dollars. Pour découvrir les changements esthétiques en détail, le compte X @SawyerMerritt a partagé un thread complet avec des photos 4K des deux modèles sous tous les angles.

Tesla has released a lot of new 4K photos of the new Model S and Model X.

Here's a thread of them all 🧵 pic.twitter.com/bw6SfMXxT8

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 13, 2025