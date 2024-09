Tesla lance une nouvelle fonction pour que votre voiture vienne vous chercher toute seule

Après des années de retard, Tesla a enfin déployé la fonctionnalité “Actually Smart Summon” dans une mise à jour récente. Cette nouvelle option permet aux voitures de venir à la rencontre de leur propriétaire de manière autonome, directement via leur application mobile.

La conduite autonome de Tesla ne cesse de s'améliorer, avec des mises à jour régulières qui rendent ses véhicules de plus en plus intelligents. Via l'application mobile, les propriétaires peuvent déjà accéder à des fonctions comme le pilotage automatique ou Summon. Cette dernière permet de déplacer la voiture à distance, par exemple dans un parking.

Tesla a ajouté deux nouvelles fonctions avec sa dernière mise à jour. “Actually Smart Summon” permet à la voiture de venir vous chercher automatiquement, que ce soit dans un parking ou à proximité. De son côté, “Dumb Summon” vous laisse contrôler simplement votre véhicule, en la faisant avancer ou reculer via l'application. Ces nouveautés visent à simplifier la vie des conducteurs, surtout dans les espaces restreints ou les parkings encombrés.

Actually Smart Summon permet à votre Tesla de venir vous chercher

“Actually Smart Summon” offre aux propriétaires de Tesla la possibilité de faire venir leur voiture à eux, que ce soit depuis une place de parking ou une autre position proche. Grâce à l’application mobile, l'utilisateur peut choisir entre “COME TO ME“, pour que leur voiture les rejoigne, ou “GO TO TARGET“, pour lui indiquer une destination précise. Quant à “Dumb Summon”, elle permet simplement de la déplacer vers l'avant ou l'arrière, à la manière d'une télécommande. Ces fonctionnalités nécessitent cependant une supervision constante du conducteur.

Pour l'instant, “Actually Smart Summon” n’est disponible qu'aux États-Unis sur les modèles récents équipés du Hardware 4, notamment les Tesla Model S et Model X. Les nouveaux modèles de Model 3 et Model Y devraient également bénéficier de cette mise à jour dans les prochains mois. Tesla n'a pas encore annoncé officiellement sa disponibilité en France, mais il est probable que ces nouvelles fonctions arriveront après les adaptations nécessaires aux régulations européennes, à l'instar du Full Self-Driving. Les utilisateurs français devront donc attendre de futures annonces pour savoir si et quand ces innovations seront disponibles sur leurs véhicules.