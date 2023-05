BMW va vous permettre de jouer aux jeux vidéo dans ses voitures électriques Series 5

Le groupe BMW vient de franchir une étape importante en adoptant les jeux embarqués, en introduisant la plateforme de jeux AirConsole dans ses voitures de la série 5 de BMW.

Alors qu’il est déjà possible de jouer à des jeux vidéo dans les voitures Tesla d’Elon Musk, c’est désormais au tout de BMW d’introduire le gaming dans ses propres véhicules grâce à AirConsole. Le concept de la plateforme de jeu AirConsole est de permettre aux conducteurs et aux passagers de jouer à des jeux occasionnels en attendant que le véhicule se recharge.

BMW reconnaît que les temps de charge des véhicules électriques peuvent être longs et que les jeux constituent un moyen attrayant de passer le temps. L'application AirConsole sera pour l’instant limitée à la nouvelle BMW Série 5, mais elle sera progressivement introduite dans d'autres véhicules du groupe à l’avenir.

Le gaming s’invite dans les véhicules de BMW

L'application AirConsole propose une sélection de jeux assez simples, intuitifs à contrôler et agréables pour des sessions de jeu rapides. La gamme initiale de jeux comprend des jeux de course, de sport, de quiz, de musique, de simulation, de stratégie, de saut et de course, et de puzzle. Des titres tels que “Go Kart Go”, “Golazo”, “Music Guess” et “Overcooked” seront disponibles dès le départ, et le portefeuille de jeux s'étoffera continuellement.

Les joueurs n'ont besoin que de leur smartphone, qui fait office de manette, et de l'écran incurvé de la BMW pour participer à l'expérience de jeu. Pour se connecter, un simple QR code s’affichera sur l’écran de l’infodivertissement, et il faudra alors le scanner sur l’application. Mieux encore, AirConsole prend en charge la fonctionnalité multijoueur, ce qui permet aux passagers arrière de participer au jeu à bord du véhicule pendant les arrêts. Les joueurs peuvent choisir de jouer seuls, avec tous les occupants du véhicule ou en mode compétition.

Comme d’habitude, il ne sera évidemment pas possible de jouer aux jeux vidéo pendant que le véhicule est en mouvement. Cette nouvelle fonctionnalité ne sera disponible qu’à l’arrêt, afin de garantir la sécurité de tous les passagers. Il reste maintenant à voir quels seront les prochains véhicules du groupe à prendre en charge l’application AirConsole.