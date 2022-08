Tesla installe une piscine dans un Superchargeur pour vous baigner pendant la recharge

Tesla ne manque pas d’idée pour divertir les conducteurs pendant la recharge de leur véhicule électrique, et sa dernière en date a consisté à installer une piscine hors sol non loin des bornes Superchargeur.

Dans le but de rendre votre attente moins pénible pendant que la batterie de votre voiture électrique se recharge au Superchargeur, Tesla a déjà dans les tuyaux plusieurs projets, comme notamment ouvrir ses propres restaurants, ou encore proposer aux conducteurs un cinéma en plein air.

En Allemagne, Tesla a eu une idée encore plus folle : installer une piscine à côté des bornes. C’est au Superchargeur de Hilden, un des plus grands du pays qui compte 40 bornes, que Tesla a monté une piscine hors sol pour les conducteurs. Placée dans un petit conteneur noir hors sol, la « SuperPool » est vraisemblablement chauffée à l’aide des propres panneaux solaires de l’entreprise, qui mettent du temps à être rentables chez les particuliers. La nuit, la piscine est protégée par un liner.

Pour ceux qui seraient de passage dans la région, Tesla indique sur le logiciel des voitures que la piscine sera ouverte du 4 août ou 28 août 2022, du jeudi au dimanche et de 14 heures à 19 heures. La piscine sera limitée à 4 places, et les utilisateurs ne pourront rester que 10 minutes chacun. Si vous ne savez pas quoi faire une fois dans l’eau, Tesla met même à disposition deux ballons gonflables avec le logo de l’entreprise.

Cet essai ne dure qu’un mois, et s’il est concluant, on espère que Tesla équipera d’autres Superchargeur avec des piscines les années suivantes. D’ici là, on sait que Tesla pourrait bientôt améliorer ses Superchargeur V3 et augmenter leur puissance à hauteur de 324 kW. Cela permettrait aux voitures compatibles de pouvoir se recharger encore plus rapidement, dans le but de désengorger les stations et réduire la durée des trajets des conducteurs.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez voir la chaîne Tesla Welt Podcast visiter le Superchargeur de Hilden et donner un aperçu de l’installation de Tesla et de sa piscine, qui n’est accessible que sur présentation d’une preuve que vous possédez bien un véhicule de l’entreprise.