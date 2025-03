Tesla est en chute libre, sauf dans ce pays où le Model Y restylé dépasse les 2 ventes par minute

Alors que Tesla voit ses ventes chuter sur certains marchés, le Model Y restylé connaît un succès impressionnant dans un pays inattendu. En seulement deux mois, plus de 200 000 commandes y ont été enregistrées, soit plus de 3 300 par jour. Un engouement qui surprend face à une concurrence locale toujours plus agressive.

En France, Tesla traverse une période compliquée. De plus en plus de propriétaires mettent en vente leur véhicule sur Leboncoin, souvent pour se détacher de l’image d’Elon Musk. À cela s’ajoute une concurrence accrue sur le marché de l’électrique et un désintérêt progressif pour les modèles de la marque. Pourtant, ailleurs dans le monde, certains modèles continuent d’attirer les foules.

Lancée en janvier 2025, le Tesla Model Y restylé connaît un démarrage impressionnant. En seulement deux mois, il a déjà atteint 200 000 commandes, soit 3 300 ventes par jour et plus de 2 par minute. À Pékin, les concessions enregistrent en moyenne 100 nouvelles commandes quotidiennes, mais une grande partie des achats se fait directement en ligne. Beaucoup de conducteurs ont donc commandé leur voiture sans même l’avoir vue ou essayée, preuve de la fidélité des clients à la marque.

Il se vend plus de 2 Tesla Model Y par minute en Chine

Malgré cet engouement, Tesla doit faire face à une rivalité grandissante. En Chine, le marché des voitures électriques est le plus compétitif du monde, avec une multitude de marques locales proposant des modèles toujours plus attractifs. La Xiaomi SU7, récemment lancée, a déjà dépassé le Model 3 en nombre de ventes, tandis que le SUV YU7 viendra bientôt concurrencer le Model Y. De son côté, BYD continue de dominer le marché, tandis que Xpeng et Huawei renforcent leur présence avec des technologies de conduite avancées proposées sans surcoût.

Pour maintenir son avance, Tesla mise sur des livraisons accélérées et des mises à jour logicielles régulières. En Chine, la Model Y restylée a bénéficié d’une amélioration de son système d’aide à la conduite, une version locale du Full Self-Driving (FSD) américain. Cependant, la marque doit encore convaincre les conducteurs chinois, qui se tournent de plus en plus vers des alternatives locales. À terme, l’évolution des ventes en Chine sera décisive pour l’avenir du constructeur, alors que la guerre des prix sur l’électrique s’intensifie.