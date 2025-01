Le Tesla Model Y restylé “Juniper” est disponible en France, son prix va vous surprendre

Le Tesla Model Y, connu sous le nom de code Juniper, est désormais disponible en France. Cette version restylée apporte des améliorations en termes de design et de performances, le tout à un coût qui pourrait en surprendre plus d’un.

Bonne nouvelle pour les amateurs de SUV électriques : le Tesla Model Y restylé, aussi appelé Juniper, est désormais commercialisé en France. Déjà lancé en Chine au début du mois de janvier 2025, ce modèle intègre de nombreuses évolutions par rapport à sa version précédente. Livrable à partir de mars, il est uniquement disponible pour le moment en édition limitée “Launch Series“.

Cette nouvelle version du Model Y se distingue par des améliorations importantes. Elle adopte un design revisité avec des bandes lumineuses à l’avant et à l’arrière, un intérieur modernisé et un meilleur confort acoustique grâce à l’ajout de vitrages spécifiques. Côté performances, l’autonomie grimpe à 568 km (WLTP) et le 0 à 100 km/h est réduit à 4,3 secondes, contre 5 secondes pour le modèle précédent.

Le nouveau Tesla Model Y voit son prix grimper de 13 000 euros dans cette version restylée

Le Model Y Launch Series est proposé à 60 990 €, un prix bien plus élevé que les 47 990 € de la version précédente Grande Autonomie. Cette hausse de 13 000 € s’explique par les nouvelles fonctionnalités, comme les sièges ventilés, l’écran de 8 pouces pour les passagers arrière ou encore les jantes de 20 pouces. Tesla justifie également ce tarif par les améliorations aérodynamiques et les nouveaux équipements.

Pour l’instant, cette édition limitée est uniquement disponible en noir ou en gris, mais Tesla prévoit d’élargir la gamme avec des versions plus abordables dans les mois à venir. Le Model Y Juniper joue un rôle clé dans la stratégie de Tesla pour 2025 afin de renforcer la place de ce SUV dans le marché des voitures électriques. Malgré son prix élevé, cette nouvelle version pourrait séduire les amateurs de performances et de design.