Tesla : Elon Musk redémarre sa principale usine au mépris du confinement

L’usine Tesla de Fremont en Californie, la principale usine d’assemblage du constructeur, a redémarré la production lundi 11 mai 2020. Le comté de Alameda dont dépend l’usine applique pourtant toujours des mesures de confinement.

Elon Musk l’a annoncé dans un tweet : « Tesla redémarre la production ce jour envers et contre les lois du Comté d’Alameda. Je serai sur la ligne de production avec tous les autres. Si quelqu’un est arrêté je demande que ce soit moi ». La production de la principale usine d’assemblage de Tesla, située à Fremont en Californie, a donc repris ce lundi.

Depuis plusieurs semaines, Elon Musk demande à ce que les mesures de confinement soient levées pour pouvoir reprendre la production. L’entrepreneur avait d’ailleurs assigné le comté de son usine en justice pour tenter de faire lever le confinement. Elon Musk considère en effet que ces mesures sont une atteinte à la liberté d’entreprendre et que Tesla subit des mesures arbitraires alors que la plupart des constructeurs automobiles américains ont pu redémarrer leurs usines.

Il faut dire que Tesla et Elon Musk sont sous pression. Malgré un premier trimestre excellent, le coronavirus a rendu les perspectives pour la fin de l’année 2020 incertaines. Le pire pour le constructeur serait sans conteste de ne pas pouvoir assurer suffisamment de livraisons. Puisque l’essentiel du prix des véhicules est alors généralement payé par les clients.

Le comté a vite réagi à la décision d’Elon Musk. Et visiblement celui-ci ne devrait pas repartir de son usine menotté dans l’immédiat. Le compté d’Alameda explique employer une riposte graduée lorsque des entorses au confinement sont constatées. Les autorités ajoutent espérer que Tesla s’y conformera « sans d’autres mesures coercitives ».

Selon le compté dont les propos sont repris par Engadget, Tesla devait transmettre un nouveau plan de déconfinement pour son usine californienne lundi 11 mai – le même jour où le constructeur a décidé unilatéralement de redémarrer son usine. Le comté ajoute être « impatient de trouver un accord sur la date a laquelle Tesla pourra reprendre la production en toute sécurité ».

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020