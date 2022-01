Tesla : Elon Musk dément travailler sur une voiture à 25 000 dollars

Tesla pourrait-il un jour sortir un nouveau véhicule 100% électrique vendu 25 000 dollars ? Si l’idée est séduisante, elle n’est pourtant pas d’actualité. C’est Elon Musk en personne qui le confirme : une Tesla abordable n’est pas dans ses projets.

Tesla fabrique des berlines 100% électriques haut de gamme, donc chères. La plus abordable, la Tesla Model 3, est commercialisée à plus de 40 000 euros (hors bonus). La marque pourrait-elle vendre un véhicule beaucoup moins onéreux ? Pas selon Elon Musk.

Les rumeurs autour d’un possible Model 2 a fait son bout de chemin sur le net. Tesla se déciderait il à étendre son offre aux plus petits budgets ? On parle ici d’un véhicule vendu neuf à 25 000 euros, ce qui est tout à fait correct pour une berline. Musk a mit fin à tous ces bruits de couloir.

Tesla ne travaille pas sur un véhicule à 25 000 dollars

C’est lors d’une réunion entre investisseurs que le PDG s’est exprimé sur le sujet. Il n’a pas tourné autour du pot, désamorçant tous les espoirs de ses actionnaires :

« Nous ne travaillons pas actuellement sur une voiture à 25 000 dollars. Nous avons déjà trop à faire ».

C’est clair, net et précis. Il ne faut pas espérer que Tesla s’immisce sur le marché des véhicules plus abordables. Cependant, il faudra forcément y couper un jour.

Les véhicules 100% électrique vont en effet devenir la norme. Une transition longue qui devrait être achevée au milieu du siècle, poussée aussi bien par les constructeurs que par les gouvernements. Mais il faut aussi que cette transition ne laisse pas une partie de la population sur le carreau : tout le monde n’a pas les moyens (ou l’envie) de dépenser 40 000 euros dans une voiture.

Tesla n’est pour l’instant pas intéressé, et pour cause : la marque subie de plein fouet la pénurie de semi-conducteurs. C’était d’ailleurs le sujet principal de cette réunion d’investisseurs. Elle n’a pas pu sortir de nouveau modèle en 2021 et il devrait en être de même en 2022. L’objectif est donc d’honorer les commandes déjà effectuées ainsi que de produire plus de modèles existants plutôt que d’en concevoir de nouveaux.