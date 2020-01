Tesla : Elon Musk assure que ses voitures pourront bientôt parler aux piétons

Elon Musk assure que les voitures électriques de Tesla seront bientôt capables de communiquer avec les piétons. Pour prouver ses dires, le PDG de la firme automobile a même publié la vidéo d’une Model 3 qui parle avec un piéton et l’invite à grimper dans l’habitable de la voiture. Á terme, les véhicules de Tesla pourraient pouvoir dissuader les voleurs en s’adressant directement à eux.

« Votre Tesla parlera bientôt aux gens si vous le souhaitez. C’est réel » annonce Elon Musk sur son compte Twitter ce 12 janvier 2020. L’homme d’affaires joint une étonnante vidéo présentant une Tesla Model 3 qui communique avec une personne debout sur un trottoir. « Eh bien, ne restez pas planté là. Montez dedans » lance la voiture d’une voix très humaine.

De plus, le PDG explique que cette nouvelle fonctionnalité pourrait être intégrée au mode Sentinelle des Tesla. Pour rappel, ce mode permet de surveiller tout ce qui passe aux alentours du véhicule lorsqu’il est garé grâce à des caméras. Sur le ton de l’humour, Elon Musk souligne que la voiture pourra se mettre à parler pour effrayer les éventuels vandales ou voleurs. « Bien sûr ! Cela créera une confusion épique chez les voleurs » s’amuse le PDG en réponse au tweet d’un internaute. Dans un second tweet, Elon Musk précise que les voitures de Tesla seront aussi en mesure de « péter dans la direction » des passants. On ignore s’il s’agit d’une simple blague.

Dans le même ordre d’idée, Tesla équipe déjà ses voitures d’un bruiteur destiné à avertir les piétons de leur présence, le moteur électrique étant presque silencieux. La firme américaine ajoutera bientôt des bruits de sabots, de chèvre ou de vents pour alerter les autres usagers de la route. Dans les années à venir, les voitures Tesla pourraient donc troquer ces bruitages basiques contre des avertissements vocaux si un piéton est repéré à proximité. Malheureusement, Elon Musk n’a pas révélé quand cette nouvelle fonctionnalité, visiblement encore en cours de test, sera déployée.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020