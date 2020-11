Tesla remplacerait bientôt les GPU Nvidia de l’ordinateur de bord par des AMD Big Navi

Tesla serait sur le point de passer des GPU Nvidia Tegra à des GPU AMD Big Navi dans l'ordinateur de bord ou “infotainement” des véhicules électriques. Le constructeur serait particulièrement intéressé par les performances par watt des nouvelles puces AMD, pour réduire la consommation électrique et donc augmenter l'autonomie de futurs modèles.

Tesla pourrait remplacer les puces Nvidia Tegra et Intel actuellement utilisées dans l'ordinateur de bord de ses véhicules électriques par des puces Navi 23. Aussi appelé “infotainment” l'ordinateur de bord n'est pas responsable de fonctionnalités d'aide à la conduite avancées, comme la Conduite Entièrement Autonome – qui repose sur un autre ordinateur avec des puces personnalisées par Tesla.

Il sert simplement à assurer le fonctionnement des écrans de l'habitacle, de leur système d'exploitation et applications. Les GPU Big Navi que l'on retrouve dans les cartes AMD Radeon RX 6000 series sont la dernière générations de puces graphiques disponibles. On peut notamment lire sur le site AMD : “l'architecture gaming AMD RDNA 2 délivre jusqu'à 2X plus de performances et jusqu'à 54% de performances par watt comparé à des cartes graphiques basées sur l'architecture RDNA”.

Tesla aimerait confier l'infotaiment de ses voitures à AMD

Bien sûr on croit déjà savoir que c'est plutôt la deuxième partie de l'argumentaire qui a convaincu le constructeur. Tesla cherche toujours des solutions pour réduire la consommation énergétique de ses véhicules, pour une raison simple : l'autonomie. Tesla veut de ce point de vue dominer le marché avec des variantes comme la Tesla Model S Plaid et ses 840 km d'autonomie.

AMD est de fait en train de s'imposer comme le fondeur qui délivre le plus de performances pour une consommation énergétique donnée. L'ordinateur de bord fait partie des équipements allumés en permanence, en particulier lorsque le véhicule est sur la route. Réduire la consommation de cet élément peut avoir de profondes implications sur l'autonomie, même si il est difficile de dire, à ce stade, vraiment dans quelle mesure.

D'autant que deux autres inconnues persistent. Si l'on sait grâce à des documents repris par le twittos Patrick Schur que l'info est sérieuse, on ne connaît pas à ce stade de calendrier. Du coup impossible de savoir à partir de quand les modèles Tesla bénéficieront de ce nouvel ordinateur de bord propulsé par AMD (et donc d’apprécier le gain d'autonomie). On ne sait pas non plus à ce stade quels propriétaires de Tesla pourront upgrader si ils le désirent leur ordinateur de bord. En mars 2020 Tesla a commencé à proposer à certains propriétaires de Model S et X de remplacer leur ordinateur infotainment par un modèle plus récent pour la somme de 2500 dollars.

Source : Electrek