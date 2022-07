Tesla dévoile une remorque qui prolonge l’autonomie des véhicules et fournit une connexion Wi-Fi

Si vous avez une Tesla ou un véhicule électrique en général, il vous est peut-être arrivé de vous inquiéter de manquer de batterie lorsque vous sortiez des sentiers battus, mais Tesla a une solution.

Tesla a levé le voile sur une remorque alimentée par l'énergie solaire qui prolonge l’autonomie de ses véhicules dans le cadre de son exposition à l'IdeenExpo 2022 de Hanovre, en Allemagne. Selon une photo de l'unité partagée par Falk Melzer, la remorque dispose d'un ensemble de panneaux solaires qui peuvent être étendus vers l'extérieur lorsque le véhicule n’est pas en mouvement.

Tesla avait déjà évoqué par le passé qu’il travaillait sur ce genre de dispositif en 2019, qui permettra aux propriétaires de Cybertruck ou d’autres véhicules de sa flotte de s’éloigner des sentiers battus sans s’inquiéter de manquer d’autonomie. Nous n’avons pour l’instant aucun détail technique concernant cette remorque, mais on imagine que les panneaux solaires permettront d’ajouter quelques dizaines de kilomètres d’autonomie par jour aux véhicules.

La remorque de Tesla est équipée d’une antenne Starlink

Tesla a également eu la bonne idée d’ajouter une antenne Starlink au-dessus de sa remorque, ce qui devrait permettre aux conducteurs de profiter d’une connexion Wi-Fi. On ne sait pas si celle-ci sera uniquement disponible lorsque le véhicule est à l’arrêt, mais il s’agit d’un ajout important qui pourrait bien permettre à certains propriétaires de voitures Tesla de partir en pleine nature tout en continuant de profiter d’un débit fibre.

On peut également constater qu’il ne s’agit pas de la première génération de parabole ronde que SpaceX avait mise sur le marché, mais du second modèle rectangulaire. Ce dernier serait plus performant, mais coûte également aussi un peu plus cher. En effet, alors qu’il fallait débourser un peu plus de 500 euros pour se procurer l’antenne circulaire, il faut désormais dépenser 634 euros pour ce nouveau modèle, ce à quoi il faut ajouter 71 euros de frais d’expéditions de traitement et un abonnement mensuel de 99 euros.

Quoi qu’il en soit, SpaceX s’est récemment vu accorder par la Commission fédérale des communications (FCC) l’autorisation d’utiliser son système Internet par satellite Starlink sur des véhicules en mouvement, notamment des voitures, des camions, des bateaux et des avions. Nous devrions donc voir Starlink débarquer dans les véhicules de Tesla prochainement.