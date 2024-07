Tesla dévoile sa prochaine mise à jour avec au programme, une refonte complète de l’écran de gestion de la clim

Tesla prépare le lancement de sa mise à jour 2024.26, apportant de nombreuses améliorations. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des nouveautés dans la gestion du climat, la navigation, la musique et plus encore. Voici un aperçu des fonctionnalités à venir.

Tesla continue d'innover avec sa future mise à jour logicielle qui vise à améliorer la conduite et à introduire des fonctionnalités très attendues. Les précédentes versions ont apporté des compétitions de jeu vidéo pendant les recharges et des améliorations des phares adaptatifs, ainsi que de nombreuses petites améliorations subtiles mais significatives.

La mise à jour 2024.26, actuellement en phase de test auprès des employés, inclut plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, des automatisations pour la gestion du climat et la recharge, de nouveaux services musicaux et des améliorations pour la navigation. Ces ajouts devraient être disponibles pour les conducteurs dans les prochaines semaines.

Tesla dévoile déjà la mise à jour 2024.26 en avance

La mise à jour introduit une refonte de l'écran de contrôle de la climatisation, permettant aux utilisateurs de sélectionner leurs paramètres de confort plus facilement. Cette nouvelle interface regroupera toutes les fonctionnalités sur un seul écran. De plus, la vitesse du ventilateur s'ajustera automatiquement lors des appels téléphoniques pour réduire le bruit ambiant.

Tesla améliore également la navigation avec la possibilité de se diriger vers des sous-destinations spécifiques, comme les terminaux d'aéroports. Cette fonctionnalité, qui utilise l'API Google Places, sera particulièrement utile pour les conducteurs qui cherchent des itinéraires précis dans de grands complexes. Les options de charge et de conditionnement sont désormais plus flexibles en permettant de programmer la recharge et le préchauffage/pré-refroidissement à des moments spécifiques et selon les lieux.

Deux nouveaux services musicaux, YouTube Music et Amazon Music, font leur apparition. Les abonnés à YouTube Premium et les membres Amazon Prime pourront désormais accéder à leurs bibliothèques musicales directement depuis leur véhicule. Un widget météo mis à jour affichera les prévisions et l'indice de qualité de l'air, accessible via un abonnement Premium Connectivity. Tesla a également ajouté des contrôles parentaux qui limitent la vitesse maximale et l'accélération, et renforcent les fonctions de sécurité pour une conduite plus sûre.

Enfin, la mise à jour inclut des améliorations pour les jeux disponibles dans Tesla Arcade. La fonctionnalité Zoom a été optimisée pour s'afficher en plein écran lorsque la voiture est en stationnement.

