Tesla : des lasers pourront bientôt désintégrer la saleté du pare-brise

Tesla est connue pour sa capacité à innover et à proposer des fonctionnalités inédites sur ses véhicules électriques. La marque californienne le prouve une fois encore avec ce système utilisant des lasers pour désintégrer les saletés présentes sur un pare-brise. Après le dépôt par Tesla d'un brevet pour cette technologie en 2019, l'Office des brevets américain a accepté sa mise en production.

Tesla est notamment connue et reconnue pour sa capacité à innover et à proposer des fonctionnalités inédites sur ses véhicules électriques. Il faut dire que la marque ne manque pas des idées. Parmi les derniers projets en date, on se souvient de la volonté de Tesla de proposer des jeux Steam au sein de ses voitures, ou encore le développement de sa propre boutique d'applications.

En septembre 2021, nous avons appris que Tesla a déposé en 2019 une demande de dépôt de brevet pour un tout nouveau système qui utilise des lasers pour éliminer la saleté présente sur le pare-brise notamment. Intitulé “Nettoyage par laser pulsé des débris accumulés sur les éléments en verre des véhicules et des panneaux photovoltaïques”, ce brevet détaille donc un système de nettoyage de vitres des véhicules qui comprend trois composants :

un ensemble optique qui émet un faisceau laser pour irradier une région sur le verre

un circuit qui détecte les débris accumulés sur cette région

un circuit de contrôle

Tesla veut désintégrer la saleté du pare-brise au laser

Comment fonctionnerait ce système ? D'après les notes contenues dans le brevet, le système de détection des débris scanne constamment la surface du pare-brise à la recherche de saletés ou d'anomalies. Ensuite et après avoir analysé la région sur laquelle il faut agir et sur le type de matériau sur lequel il faut travailler (vitre d'un pare-brise, lentille d'une des caméras Tesla, etc.), les paramètres du faisceau laser qui sera émis par le système optique sont calibrés. Le système calcule alors le niveau d'exposition du laser sur les matériaux. Il l'irradie ensuite pour éliminer les débris dans la zone d'action prédéterminée.

D'après Tesla, ce système sera automatisé, mais le conducteur pourra le déclencher manuellement s'il souhaite nettoyer une zone précise du pare-brise ou des vitres de son véhicule. Sachez désormais que rien n'empêche Tesla d'inclure cette technologie dans ses voitures, l'Office américain des brevets ayant donné son accord pour le lancement de la production.

Source : Hibridosyelectricos