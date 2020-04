Tesla Cybertruck : plus de 600 000 précommandes pour le pick-up électrique, c’est un carton

Malgré les critiques, le Cybertruck de Tesla n’en finit plus de conquérir le cœur des acheteurs. Le véhicule vient de franchir la barre des 600 000 précommandes et ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. À quand le million ?

En novembre dernier, Tesla dévoilait devant un public plutôt abasourdi sa vision du pick-up électrique du futur. Le Cybertruck est un véhicule dont l’autonomie annoncée est de 250 km dans sa version de base, mais qui peut tenir plus de 800 km sans son édition la plus aboutie, elle qui se dote de 3 moteurs électriques et qui offre une capacité de remorquage de 6350 kg. Le véhicule semble avoir aujourd’hui séduit plus de 600 000 clients. Même si Elon Musk ne s’est pas récemment exprimé sur le sujet, ce sont les chiffres qu’ont pu récolter les utilisateurs de Cybertruck Owners Club.

Le Cybertruck séduit plus de 80 000 acquéreurs supplémentaires en seulement un mois

En imaginant le Cybertruck, ses concepteurs se sont visiblement inspirés des vieux films de SF et des jeux vidéo des années 80 : un design massif et polygonal, des lignes très angulaires… Malgré les moqueries qu’a pu essuyer le véhicule lors de sa présentation le 22 novembre dernier, le succès est au rendez-vous : on comptabiliserait actuellement plus de 622 000 précommandes du véhicule.

En février dernier déjà, les précommandes du Cybertruck avaient atteint le chiffre record de 535 000 unités. En un tout petit peu plus d’un mois, le véhicule de Telsa a donc réussi à séduire 87 000 acquéreurs supplémentaires.

Rappelons qu’il ne s’agit là que de précommandes, pour lesquelles les clients ne doivent verser qu’un acompte de 100 dollars. Au final, il faudra débourser 39 999 dollars pour acquérir le véhicule dans sa version de base. Le modèle intermédiaire coûte 49 900 dollars, tandis que le 3e modèle, celui qui profite d’une autonomie de 800 km, vaut 69 900 dollars.

Si, à l’heure actuelle, Tesla a engrangé la coquette somme de 62,2 millions de dollars, les ventes du Cybertruck devraient finalement lui rapporter au moins 30 milliards de dollars. À la condition bien évidemment que le constructeur ne rencontre pas de déboires pendant la fabrication et que les futurs acquéreurs ne se rétractent pas en cours de route, comme cela avait été le cas pour la Model 3.

