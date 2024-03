Temu : plagiat et prix cassés, l’application entraine la faillite de nombreux artisans

Un récent reportage d'Envoyé Spécial sur France 2 met en lumière les pratiques controversées de Temu, dont les répercussions ont poussé Carabelle Studio, une TPE française, à fermer ses portes, illustrant une problématique qui touche de nombreuses petites entreprises locales.

Temu, nouvel acteur du e-commerce, connaît une ascension fulgurante, à l'instar de ses prédécesseurs Wish et AliExpress, grâce à une stratégie commerciale agressive axée sur des prix défiant toute concurrence. Cependant, un rapport récent met en lumière des préoccupations alarmantes, notamment un potentiel logiciel espion au sein de l'application, suscitant des craintes quant à la surveillance des activités en ligne des utilisateurs.

Avec plus de 80 000 articles proposés, Temu séduit un large public par ses prix attractifs. Cependant, la réalité derrière ces offres est souvent moins reluisante : de nombreux produits promus dans des publicités omniprésentes s'avèrent être des contrefaçons ou décevants par rapport aux attentes des utilisateurs. Cette tendance à la copie et à la sous-évaluation systématique des produits menace non seulement les consommateurs mais également les petites entreprises et artisans, qui se retrouvent incapables de rivaliser avec ces pratiques commerciales agressives

Envoyé Spécial sur France 2 vient de lever le voile sur les pratiques commerciales agressives de Temu, en mettant en avant le cas de Carabelle Studio. Cette entreprise française, spécialisée dans les tampons de loisirs créatifs, a été contrainte de mettre la clé sous la porte après que l’entreprise chinoise a commencé à vendre des produits similaires à une fraction du prix original. Le reportage souligne comment, en quelques mois seulement, des imitations des produits de Carabelle, vendus entre 12 et 16 euros, se sont retrouvées sur la plateforme de vente à des tarifs allant de 1,50 à 2 euros, entraînant une perte significative de clientèle pour la TPE française.

La situation de Carabelle Studio n'est malheureusement pas un cas isolé. La stratégie de prix ultra-compétitifs de Temu pose une menace considérable pour les artisans et les petites entreprises à travers la France. Ces pratiques, en favorisant la quantité et le prix au détriment de la qualité et de l'originalité, risquent de dévaloriser l'artisanat local et de réduire la diversité du marché. Dans ce contexte, la récente initiative du Parlement européen d'instaurer un “passeport numérique du jouet” est une lueur d'espoir. Ce dispositif vise à garantir la sécurité des jouets vendus en ligne, imposant des standards plus élevés qui pourraient aider à protéger les consommateurs et les producteurs locaux face à des géants comme la plateforme de vente chinoise.