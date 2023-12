TikTok va faire plaisir aux mélomanes avec l’introduction de l’audio sans perte

TikTok, le géant des médias sociaux, va introduire une option audio haute-fidélité. Cette avancée vise à rivaliser avec les géants du streaming établis pour toucher un nouveau public toujours en quête de plus de qualité.

TikTok qui est célèbre pour ses courtes vidéos virales, ne cesse de se réinventer. Récemment, la plateforme a testé des vidéos de 15 minutes dans certains pays, élargissant considérablement les possibilités de contenu pour ses créateurs. Cette évolution, marquée par un passage progressif de vidéos de 3 minutes à 10 minutes, et maintenant à 15 minutes, reflète une stratégie claire : concurrencer directement YouTube dans le domaine des vidéos longues.

Cette expansion est d'autant plus significative que TikTok, initialement connu sous le nom de Musical.ly, avait captivé un large public avec ses vidéos d'une minute, rappelant le format de l'ancienne application Vine. Malgré les critiques initiales, les utilisateurs se sont adaptés à ces formats plus longs, preuve de la flexibilité et de la résilience de la plateforme. En parallèle, l’application a récemment fait plaisir aux audiophiles en lançant une fonctionnalité qui permet d'ajouter directement des chansons de vidéos à des playlists sur divers services de streaming, comme Spotify et Amazon Music.

TikTok entend bien bouleverser le streaming musical avec l'Introduction de l'audio haute fidélité

L'annonce de TikTok concernant l'introduction prochaine d'une option d’audio sans perte a été révélée grâce à une méthode appelée « analyse APK ». Une technique qui consiste à décomposer et à examiner le code d'une application Android pour identifier des fonctionnalités potentielles avant leur lancement officiel.

Dans le cas de TikTok Music, des chaînes de code spécifiques liées au streaming audio haute fidélité ont été découvertes dans la dernière version de l’application. Ceci suggère fortement l'ajout imminent de cette fonction. Toutefois, il est important de souligner que les fonctionnalités détectées via l'analyse APK ne sont pas toujours garanties de voir le jour. C'est un outil précieux pour anticiper les évolutions futures, mais il convient de rester prudent quant à leur confirmation officielle. Néanmoins, cette découverte indique clairement que la plateforme pourrait bientôt offrir une qualité audio supérieure à ses utilisateurs, bien que toutes les pistes musicales ne bénéficieront pas nécessairement de cette option.

Il est important de rappeler que la qualité audio sans perte nécessite plus de données, et bien plus en streaming. TikTok Music semble prendre cela en compte en permettant aux utilisateurs de choisir la qualité audio en fonction de leur connexion Internet. Quant à la tarification, il reste incertain si cette option sera incluse dans les plans existants ou si elle nécessitera un abonnement premium distinct.

Source : Android Authority