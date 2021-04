Telegram : cet ingénieur connecte sa mamie à sa famille via cet appareil adorablement rétro

Un ingénieur a conçu cette machine ultra-rétro pour connecter sa grand-mère à ses proches via Telegram. L'appareil fonctionne avec des jacks comme du temps des demoiselles du téléphone et les réponses s'impriment sur un ruban, comme s'il s'agissait de télégrammes. Le bricoleur explique que sa grand-mère a trop de difficultés à utiliser les écrans tactiles des smartphones.

Cette histoire est la rencontre d'un ingénieur plein d'amour et d'une grand-mère qui a des difficultés à rester connectée avec ses proches. La crise du coronavirus isole beaucoup les personnes âgées et il n'est pas toujours évident de les aider à communiquer avec les moyens à notre disposition en 2021. En effet, le téléphone à l'ancienne est plutôt en voie de disparition et tout ou presque passe désormais par les smartphones. Or, à 96 ans il n'est pas forcément facile d'apprendre comment utiliser des applications comme WhatsApp ou Telegram.

C'est pourquoi Manu (@MrCatacroquer sur Twitter) a créé cette console rétro qui permet à sa grand-mère de rester connectée à ses proches via Telegram sans utiliser directement l'application. Il détaille dans une série de tweets toutes les étapes de la construction et son fonctionnement. Baptisé Yayagram (“yaya” est un diminutif affectif en espagnol pour désigner les grand-mères) cette console s'inspire du temps des demoiselles du téléphone.

Autrement dit l'époque où, lorsque vous passiez un appel, un opérateur (généralement une opératrice) vous connectait physiquement à votre destinataire en branchant un jack. Pour communiquer, il suffit donc de brancher le jack qui sort du port “Yaya” à l'un des ports destinataires sur la droite. Il y a même un port “Todos” pour envoyer un message à tout le monde en même temps. Une fois le câble connecté, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, à droite, pour parler.

Le ou les destinataires reçoivent alors le message sous la forme d'un enregistrement audio. La console reçoit également les messages. Ces derniers s'impriment sur un ruban en gros caractères, comme s'il s'agissait d'un télégramme. Une série de LED permet de confirmer que la machine fonctionne et que le message s'est bien enregistré. L'ingénieur explique avoir choisi Telegram plutôt que WhatsApp simplement par ce que c'était plus simple.

On imagine, en outre, que le peu de données personnelles collectées par Telegram a également pesé dans la balance. Que pensez-vous de cette invention ? Auriez-vous besoin de quelque chose de similaire pour connecter vos grands-parents ? Partagez votre avis dans les commentaires ! Vous pouvez également voir l'appareil fonctionner in situ dans la vidéo ci-dessous :

