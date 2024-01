Donjons et Dragons : le nom de personnage le plus populaire est affreusement banal

DnD Beyond, l’application officielle de Donjons et Dragons, vient de révéler ses statistiques pour l’année 2023. Dedans, on apprend notamment que le nom le plus utilisé par les joueurs pour leur personnage est… Bob. De plus, Bob est généralement un guerrier humain. Mais s’agit-il vraiment d’un manque cruel d’imagination ?

Ces dernières années, grâce à un formidable combo de Stranger Things, confinement et lives Twitch dédiés,, Donjons et Dragons connaît un formidable regain de popularité. Ce sont donc plusieurs milliers de néophytes qui découvrent la joie de créer leur fiche de personnage, d’imaginer un être doté de pouvoirs magiques extraordinaires, évoluant dans un monde en tout point différent du nôtre… Et pourtant, la plupart du temps, ce personnage s’appelle Bob.

C’est ce que révèlent les dernières statistiques publiées par Dnd Beyond, l’application officielle de Donjons et Dragons. Comme chaque année, cette dernière a mesuré les habitudes des joueurs en matière de création de personnages. En 2023, c’est donc le prénom Bob qui est revenu le plus souvent. De même, la race la plus populaire est l’humain, tant que la classe la plus souvent utilisée est le guerrier. Autrement dit, pas vraiment ce qui demande le plus d’imagination pour du point de vue d’un joueur expérimenté.

Sur le même sujet — Hacker barbare ou sorcier, les pirates sont désormais catégorisés selon les classes de Donjons & Dragons

Pourquoi Bob est-il le prénom le plus populaire de Donjons et Dragons

Pourtant, il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, Donjons et Dragons peut s’avérer très rude à appréhender pour les néophytes, tant les règles sont diverses et parfois très obscures. De même, la création de personnages peut s’avérer très fastidieuse en fonction de la classe que l’on choisit. Un guerrier, en revanche, est relativement « simple » : il n’a pas à choisir parmi une ribambelle de sorts, tout juste s’il doit choisir son arme.

Pour ce qui est de Bob, deux raisons peuvent entrer en jeu. Premièrement, beaucoup de personnages sont créés à titre d’exemple et d’expérimentation sur DnD Beyond. L’application est en effet très utile pour visionner ce que deviendra tel personnage à tel niveau, et peut donc aider à faire un choix en début de partie. En effet, rappelons que Bob est l’une des plus vieilles plaisanteries d’Internet : il désigne le personnage le plus sommaire d’un monde de fantasy, à savoir un homme, dans sa trentaine, blanc et… un guerrier.

Source : Dnd Beyond